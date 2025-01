Moção de censura contra Governo francês rejeitada na Assembleia Nacional

Falta de voto favorável dos socialistas e da União Nacional condena proposta da França Insubmissa, apoiada por comunistas, ecologistas e oito deputados do PS.

A moção de censura proposta pelo partido de esquerda França Insubmissa contra o Governo liderado por François Bayrou foi esta quinta-feira rejeitada na Assembleia Nacional francesa, colhendo votos favoráveis dos partidos da esquerda e mais alguns votos do Partido Socialista (PS), que tinha anunciado que não iria aprovar a moção de censura.

Ao todo, a moção recebeu 131 votos favoráveis, abaixo dos 288 votos necessários para a aprovação da moção na câmara baixa do Parlamento francês, consistindo maioritariamente em votos a favor vindos dos "insubmissos", assim como o partido verde Ecologistas e o Partido Comunista Francês.

O Partido Socialista foi o único dos partidos da união de esquerda conhecida como Nova Frente Popular que disse que não iria votar a moção de censura, numa declaração do secretário geral Olivier Faure aos deputados do partido, que afastou a ameaça deixada nos últimos dias.

Mesmo assim, oito deputados socialistas votaram favoravelmente a moção dos "insubmissos", um número que, segundo a France Télevisions, poderia ter-se aproximado dos 25 ou 30 deputados a contrariarem a posição do chefe do partido caso tivesse sido dada liberdade de voto.

Ainda que não tenha votado a favor desta moção de censura, Faure deixou fortes críticas ao primeiro-ministro, que acusou de não acolher as propostas dos socialistas e ameaçou com a censura do governo pelo partido, mesmo que não agora.

"Propusemos-lhe um pacto de não-censura baseado em três condições: a não utilização do artigo 49.3 (que permite ao Governo aprovar legislação sem voto parlamentar favorável), mudança de rumo e respeito pela frente republicana", apontou Faure, citado pela Franceinfo, acusando Bayrou de não ter dado "seguimento" às propostas do PS.

Ainda assim, sobre o ponto mais controverso da apresentação do programa de governo de Bayrou, o socialista concedeu que a medida do primeiro-ministro em reabrir as negociações sobre a polémica reforma das pensões, muito criticada na esquerda, é um avanço. "Não minimizo esse gesto", disse.

No entanto, Faure assumiu-se no discurso na Assembleia Nacional como fazendo parte da oposição ao executivo Bayrou, embora "aberto ao compromisso".

O voto dos socialistas foi especialmente criticado pela França Insubmissa. Jean-Luc Mélenchon, fundador e principal figura do partido, acusou o PS de quebrar a união das esquerdas, forjada antes das legislativas de 2024.

"O PS desfez a Nova Frente Popular. Mas capitulou sozinho. Os outros três grupos votaram a favor da censura. Continuamos a lutar", escreveu Mélenchon na rede social BlueSky.

Já Mathilde Panot, líder do grupo parlamentar da França Insubmissa, disse que quem tinha votado a favor era "a única oposição e a única alternativa ao macronismo".

"O Partido Socialista, que agora se isolou do resto da Nova Frente Popular, e a União Nacional confirmam ser o seguro de vida do sistema e apoiante do regime de Macron".

Mesmo que os socialistas tivessem votado a favor da moção de censura, esta nunca passaria sem o voto favorável da União Nacional, condenando a priori a sua aprovação.

"O que é que há para censurar esta noite? Uma lista de banalidades", acusou Sebastien Chenu, deputado do partido de extrema-direita. Já Marine Le Pen, líder parlamentar e principal figura da União Nacional, que normalmente é vocal nas suas opiniões nas redes sociais, optou pelo silêncio.

Depois deste primeiro obstáculo, espera-se agora que o governo de François Bayrou avance para a apresentação de um orçamento do Estado para 2025.