O letreiro de Hollywood foi mesmo atingido pelas chamas? É falso

A publicação

Desde o dia 7 de Janeiro que Los Angeles, Califórnia, EUA, tem sido devastada por vários incêndios, destruindo mais de 12 mil habitações e outros edifícios. Até ao momento, já morreram 25 pessoas. Várias foram as imagens e os vídeos que começaram a ser partilhados, mostrando o famoso letreiro de Hollywood em chamas.

Os factos

Com os incêndios a propagarem-se rapidamente e ameaçando atingir Hollywood Hills, circularam vários vídeos e imagens pelas redes sociais, destacando-se o X, com o letreiro de Hollywood a ser atingido pelas chamas. No entanto, durante as partilhas, algumas contas começaram a alertar para a falsidade das imagens.

Charlin Stiehl, um fotógrafo da Reuters, deslocou-se ao local durante a publicação dos boatos e captou uma fotografia do letreiro, que estaria intacto. Também o Hollywood Signt Trust, a empresa responsável pelo letreiro, se veio pronunciar nas redes sociais, partilhando a imagem com um símbolo indicativo de que a mesma é falsa. Além disso, na descrição da imagem pode ler-se: "O letreiro de Hollywood continua de pé!"

Colocámos a imagem em detectores de manipulação com recurso a inteligência artificial (IA), Sightengine e Hive, que apontaram 91% e 84,6%, respectivamente, de probabilidade do uso de IA na imagem em questão.

Numa das versões das imagens criadas, se analisada com alguma atenção, é possível observar uma marca de água no canto inferior direito com alusão ao Grock, chatbot de IA desenvolvido pelo dono do X, Elon Musk. Ao abrir a imagem, a própria plataforma alerta para o uso de IA.

O veredicto

Dado o pronunciamento da própria empresa responsável pelo letreiro, a imagem captada pelo fotógrafo da Reuters e a alta percentagem indicativa do uso de inteligência artificial, podemos concluir que as imagens são falsas e que, pelo menos, algumas foram manipuladas.

Texto editado por Ana Maria Henriques