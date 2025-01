Israel ataca Gaza poucas horas depois de acordo de cessar-fogo. Morreram 32 pessoas

Os ataques israelitas, ocorridos poucas horas após o anúncio do acordo de cessar-fogo com o Hamas, mataram 32 pessoas. Governo israelita vai votar acordo esta quinta-feira.

Israel intensificou os ataques a Gaza horas depois de ter sido anunciado um acordo de cessar-fogo e de libertação de reféns com o Hamas, segundo disseram residentes e autoridades do enclave palestiniano, enquanto os mediadores tentavam travar os combates antes do início da trégua no domingo. Morreram 32 pessoas.