Governo israelita acusa Hamas de exigir “concessões de última hora” e adia aprovação do cessar-fogo

O Governo de Israel anunciou o adiamento da reunião do Conselho de Ministros destinada a aprovar o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, acusando o Hamas de estar criar uma “crise” e a tentar “extorquir concessões de última hora”.

O Governo de Israel anunciou o adiamento da reunião do Conselho de Ministros destinada a aprovar o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, acusando o Hamas de estar criar uma “crise” e a tentar “extorquir concessões de última hora”.

Numa comunicado divulgado esta quinta-feira de manhã, o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, diz que o movimento islamista palestiniano está a “renegar partes do acordo alcançado com os mediadores [Qatar] e com Israel” e informa que os ministros “não se vão reunir” até que “os mediadores notifiquem Israel de que o Hamas aceitou todos os elementos do acordo”.

Segundo o Governo qatari, as partes tinham chegado a um compromisso, na quarta-feira à noite, para uma pausa nas hostilidades no enclave palestiniano, que deveria começar a vigorar no domingo e que incluiria a libertação de 33 reféns do Hamas, nomeadamente de crianças, mulheres, feridos, doentes e homens com mais de 50 anos de idade.

Horas depois do anúncio do acordo, que foi celebrado por muitos líderes políticos mundiais, incluindo Joe Biden (Presidente dos EUA), Ursula von der Leyen (Presidente da Comissão Europeia), Keir Starmer (primeiro-ministro do Reino Unido) ou Emmanuel Macron (Presidente de França), as Forças Armadas israelitas intensificaram os bombardeamentos em Gaza, matando pelo menos 32 pessoas.

De acordo com a Reuters, os ataques levados a cabo na madrugada desta quinta-feira destruíram casas em Rafah, no Sul do enclave; em Nuseirat, no centro; e no Norte da Faixa de Gaza. O Hamas também disparou um rocket contra Israel, que foi interceptado e não fez vítimas.

O executivo israelita não ofereceu pormenores sobre as alegadas novas exigências do grupo islamista, mas o jornal Jerusalem Post já tinha dado conta, antes deste comunicado, que a reunião dos ministros com Netanyahu tinha sido adiada porque “a delegação do acordo de reféns não acabou o seu trabalho no Qatar e regressou a Israel”.

Numa reacção às notícias sobre o acordo alcançado para um cessar-fogo em Gaza, Khalil Al-Hayya, líder do bureau político do Hamas, descreveu o compromisso como um “momento histórico” e o resultado da “resiliência” dos palestinianos. Mas assegurou que a população “nunca irá esquecer todos os que fizeram parte da guerra de genocídio”.

A guerra israelita na Faixa de Gaza foi lançada no dia 7 de Outubro de 2023, depois de membros armados do movimento islamista terem atacado Israel, matando cerca de 1200 pessoa e fazendo mais de 240 reféns – calcula-se que pelo menos 94 ainda estejam sequestrados, no enclave, não se sabendo ao certo quantos estarão vivos.

Segundo as autoridades de Saúde palestinianas, os bombardeamentos e invasão israelita do território já fizeram mais de 46 mil mortos e obrigaram ao deslocamento de quase 90% da população local.