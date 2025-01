A contagem decrescente para Trump 2.0

Donald Trump toma posse na próxima segunda-feira. Quais vão ser as prioridades do novo presidente?

É a última semana da era Joe Biden à frente dos Estados Unidos da América. Com praticamente tudo a postos para a segunda tomada de posse de Donald Trump, na próxima segunda-feira, em Washington DC, e já com as audições dos futuros membros da próxima administração norte-americana a decorrer a todo o gás no Senado, fazemos neste Fogo e Fúria um ponto de situação com o Pedro Guerreiro, a partir dos Estados Unidos.

