O cessar-fogo em Gaza chegou após um ano de alguns avanços e muitos recuos

Israel e o Hamas, grupo islamista que controla o enclave palestiniano da Faixa de Gaza, chegaram esta quarta-feira a um cessar-fogo com vista a terminar com a guerra que se trava no enclave desde 7 de Outubro de 2023 quando, após o ataque do Hamas em território israelita que fez 1200 mortos, a subsequente resposta israelita, com ataques aéreos e a invasão a Gaza, causou mais de 46 mil mortes. Eis como as negociações, mediadas pelos EUA, Qatar e Egipto, evoluíram para chegar a este acordo.

24 de Novembro de 2023

Início da primeira pausa humanitária de sete dias entre Hamas e Israel que permitiu a troca de pessoas, libertando 109 reféns israelitas e 240 palestinianos detidos.

28 de Janeiro de 2024

Início das conversações de Paris, que inauguraram a ideia de um cessar-fogo a três etapas numa proposta que foi, então, rejeitada por ambos.

13 e 23 de Fevereiro de 2024

Abertura das negociações na capital egípcia do Cairo e novas conversações em Paris, ambas sem sucesso apesar de algum “progresso”.

18 de Março de 2024

Início das conversações em Doha, com o país a assumir um papel mediador entre Hamas e Israel mas com as negociações a terminarem sem qualquer progresso.

7 de Abril de 2024

Novas negociações no Cairo sem sucesso, com Netanyahu a continuar rejeitar um cessar-fogo permanente.

31 de Maio de 2024

O Presidente dos EUA, Joe Biden, apresenta o seu plano de três fases para um cessar-fogo para Gaza: A primeira fase com cessar-fogo de seis semanas e uma retirada de Israel das zonas povoadas do enclave, juntamente com uma troca de reféns e prisioneiros entre as duas partes, a segunda fase com uma retirada das tropas israelitas de Gaza e libertação dos reféns e a terceira com um plano de reconstrução para Gaza.

Foto REUTERS/Evelyn Hockstein

10 de Junho de 2024

O Conselho de Segurança da ONU adoptou a Resolução 2735, que apela ao Hamas que aceite um cessar-fogo, com votos favoráveis dos Estados Unidos, que até então se tinha abstido ou votado contra.

2 de Julho de 2024

Hamas aceita enquadramento de Biden para um cessar-fogo, proposto pelos mediadores. O mês é marcado por conversações em Roma, Doha e Cairo.

15 de Agosto de 2024

​Mediadores dos EUA, Qatar e Egipto encontram-se com Israel para uma nova ronda de negociações em Doha. Encontro não incluiu o Hamas.

27 de Novembro de 2024

Israel e a milícia libanesa Hezbollah, que renovaram hostilidades depois do recrudescimento da guerra em Gaza, assinam um cessar-fogo, sem haver qualquer avanço na situação na Faixa de Gaza.

Dezembro de 2024

No dia 19 deste mês, um representante palestiniano afirma à BBC que um acordo estava 90% completo. No dia 22, Netanyahu diz ao Knesset (parlamento israelita) que tinha sido feito "algum progresso" entre as partes.

15 de Janeiro de 2025

Após fortes progressos nas negociações, o Hamas e Israel, com a mediação de Egipto, EUA e Qatar, chegam a um acordo de cessar-fogo, com base na estrutura trifaseada que vinha a ser estruturada, com um primeiro cessar-fogo de seis semanas acordado na primeira fase. Entrará em vigor no próximo dia 19 de Janeiro.