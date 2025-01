Saída para os Carvalhos em Gaia fechada nos próximos 100 dias devido a obras

A saída para os Carvalhos, no ramo de acesso da auto-estrada A1, em Vila Nova de Gaia, estará cortada a partir desta quinta-feira, 16 de Janeiro, durante 100 dias, para trabalhos de beneficiação, anunciou em comunicado a concessionária Brisa.

Em causa, na empreitada prevista para durar oito meses, está a reparação e reabilitação da ponte no acesso à Estrada Nacional 1, sobre o ramo de saída para os Carvalhos, e a consolidação do talude que existe nesta zona, melhorando as condições de segurança e conforto para quem circula, lê-se na nota de imprensa.

Assinala a Brisa que "apenas a saída para os Carvalhos estará cortada", precisando que "haverá alguns constrangimentos adicionais na circulação, mas que não implicarão cortes de outras vias".

A concessionária avança que em alternativa ao fecho da saída para os Carvalhos foram implementados três desvios: para oeste, via Canelas; para este, via Vila d´Este; e para o Nó da Feiteira.