ASAE apreende 17 toneladas de alimentos em três armazéns no Norte, entre os quais um de Fábio Coentrão

A operação foi desenvolvida na quarta-feira nos concelhos de Guimarães e Fafe, no distrito de Braga, e Póvoa de Varzim, distrito do Porto.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) suspendeu a actividade de três armazéns ilegais e apreendeu mais de 17 toneladas de géneros alimentícios numa operação de fiscalização realizada em Guimarães, Fafe e Póvoa de Varzim, foi anunciado esta quinta-feira.

Em comunicado, a ASAE adiantou que, no âmbito da Operação Depósito, foi determinada "a suspensão total da actividade de três estabelecimentos, pelo exercício ilegal da actividade de entrepostagem e à posterior colocação no mercado de produtos sem a devida marca de identificação". Segundo a autoridade, foram apreendidas mais de 17 toneladas de diversos géneros alimentícios e, ainda, 313 quilos de crustáceos vivos, "tudo no valor estimado superior a 68 mil euros".

De acordo com a ASAE, "foram instaurados três processos de contra-ordenação devido à falta de número de controlo veterinário (NCV), atribuído pela autoridade competente, que garante que as normas de segurança alimentar e as disposições legais dos regulamentos aplicáveis sejam cumpridas, tanto perante os consumidores como pelas autoridades de controlo, facto que não era cumprido por estes operadores económicos".

A operação foi desenvolvida na quarta-feira nos concelhos de Guimarães e Fafe, no distrito de Braga, e Póvoa de Varzim, distrito do Porto, pela Brigada de Indústrias da Unidade Regional do Norte - Unidade Operacional do Porto. O objectivo desta acção de fiscalização foi "assegurar o cumprimento das normas legais de segurança alimentar e da actividade económica".

Na edição desta quinta-feira, o Jornal de Notícias já avançava que o ex-futebolista Fábio Coentrão tinha sido "apanhado com uma tonelada de marisco vivo ilegal, num armazém do porto de pesca da Póvoa de Varzim" e que o mesmo lhe foi apreendido, tendo sido notificado pela ASAE para encerrar portas.