Em 2024, Polícia Municipal do Porto passou 109 multas e rebocou 46 viaturas por dia

Seja para cinco minutos no café ou para ir levar a criança à porta da escola, o estacionamento abusivo é uma prática generalizada. O Porto tem uma nova arma para combater um hábito que faz parte da cultura nacional, com impacto para a mobilidade das localidades: a partir de segunda-feira, entram em funcionamento os dois equipamentos de leitura automática de matrículas que a autarquia adquiriu em 2023.

A nova tecnologia vai permitir à Polícia Municipal (PM) fiscalizar de forma mais rápida e eficiente os carros mal estacionados. Esta é uma ferramenta importante para combater o estacionamento em segundo fila, explicou o comandante da PM do Porto, António Leitão da Silva, em conferência de imprensa sobre segurança rodoviária, nesta quinta-feira. Este fenómeno, acrescentou, é “o que mais perturba o trânsito na cidade do Porto”.

O sistema que é operado por um agente com um tablet a partir do interior da viatura vai permitir também “maior igualdade de tratamento”, diz o responsável. Isto porque, não raras vezes, quando os agentes da PM começam a multar uma fila de carros mal estacionados, os condutores das viaturas mais à frente ainda têm a oportunidade de os retirar. Ao fazer o registo quase simultâneo através do sistema automático, acaba-se essa possibilidade.

Os dois equipamentos já estão instalados em carros da Polícia Municipal mas, até ao momento, têm servido para testes. A expectativa, respondeu Leitão da Silva, é que haja “um pico de fiscalização” - ou seja, um aumento de multas – ao qual se seguirá “um decréscimo de fiscalizações porque há menos infracções”.

O comandante comparou a dinâmica à instalação de radares na Via de Cintura Interna, onde a multas decresceram depois de uma curva de habituação dos condutores. “Espero que a simples passagem de um carro patrulha [da PM], que até pode nem estar a fiscalizar”, possa “ser um elemento de dissuasão.

Ao lado do presidente da Câmara Municipal do Porto (CMP), Rui Moreira, Leitão da Silva rejeitou a ideia de “caça à multa”. Basta lembrar que há ruas estruturantes da cidade em que, devido ao estacionamento irregular, uma ambulância ou um carro de bombeiros não chega a casa de uma pessoa em risco, apontou. Considera que “isso não só é absolutamente inadequado como inadmissível numa sociedade democrática”.

Ao mencionar o início de operação de radares móveis que a PM adquiriu em 2023, o comandante disse que já houve registo de um automóvel a circular a 180 quilómetros por horas nas ruas do Porto.

39.657 multas de trânsito

Em 2024, a Polícia Municipal já teve a sua dose de trabalho a lidar com situações do género. Emitiu 39.657 multas, a um ritmo de 109 por dia, e removeu 16.897 viaturas, ou seja, houve 46 reboques diários.

A principal causa foi o estacionamento da viatura em ruas com dois sentidos, obrigando outros veículos a entrar em contramão. A PM registou 6048 destas ocorrências no ano passado.

Entre as medidas anunciadas nesta quinta-feira está a criação de uma linha telefónica dedicada a comunicar estacionamento indevido num lugar reservado para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Ao ligar para a linha de atendimento da PMP (226 198 260), basta premir a tecla dois. A criação desta linha específica, mencionou Leitão, foi identificada pela provedora do munícipe, perante o volume de queixas que lhe chegavam.

O estacionamento em lugar reservado para pessoas com deficiência é a sexta causa de multa no Porto, com 1050 infracções registadas em 2024.

A terceira causa de multa (5172) é o estacionamento em cima do passeio, o que dificulta e põe em causa a segurança da circulação de peões. Questionado sobre o que tem feito a autarquia para melhorar as condições para quem anda a pé na cidade, Rui Moreira falou no trabalho de rebaixamento de lancis para passadeiras, do alargamento de passeios na Avenida da Boavista e das escadas rolantes do Monte dos Judeus.

Embora tenham sido já vários os movimentos e associações a considerar que o trabalho do município neste campo é insuficiente, o autarca diz que há um conjunto de medidas previstas no Plano Director Municipal e que a CMP vai “paulatinamente fazendo e desenvolvendo projectos”.

Enquanto isso, o Porto aguarda também o prometido reforço da Polícia Municipal com 100 agentes vindos da PSP, uma medida prometida pelo governo em 2024, mas ainda não concretizada.