Timothée Chalamet estacionou a bicicleta na passadeira vermelha e foi multado

Timothée Chalamet chegou de bicicleta para a estreia de Um Completo Desconhecido em Londres. A escolha fez manchetes e encheu de entradas as redes sociais, mas há um detalhe sobre a opção ecológica do actor que só agora se soube. O protagonista do biopic de Bod Dylan diz ter sido multado por estacionar a bicicleta na passadeira vermelha do cinema BFI Southbank, onde aconteceu a estreia nesta terça-feira.

No dia seguinte, o actor, de 29 anos, contou no programa de televisão francês Le Quotidien do canal TMC que decidiu alugar uma bicicleta da Lime — uma popular aplicação de aluguer de bicicletas e trotinetas — para evitar o trânsito de Londres. Contudo, a pressa para chegar a tempo à passadeira vermelha fez com que infringisse as regras de estacionamento da empresa, que determinam locais específicos onde as bicicletas devem ser deixadas.

“Havia um engarrafamento e eu não tinha autorização para estacionar ali e fui multado em 65 libras (77€). Na verdade, é horrível porque era uma forma de lhes fazer publicidade”, declarou o actor ao apresentador Yann Barthès, cita o The Guardian.

O jornal britânico diz que a multa de Chalamet é estranha porque a Lime em Inglaterra tem uma política de coimas que oscila entre as 2 e as 20 libras (em média entre os 2,50 e os 24 euros) e que “perdoa” quem tem cadastro limpo — ou seja, se for a primeira vez que um cliente infringe a política de estacionamento não deverá ser multado.

O concelho de Lambeth, onde fica o cinema da estreia, também confirmou que não foram eles os autores da coima de que fala o actor. Entretanto, Timothée Chalamet ainda não veio esclarecer mais nada sobre a dita multa, tal como a Lime se mantém em silêncio.

Contudo, relata o Independent, o fotógrafo Aidan Zamiri, que pedalava ao lado do actor, diz também ter sido alvo de uma coima por mau estacionamento. O profissional partilhou um vídeo nas histórias de Instagram de ambos a pedalarem na Ponte de Westminster e escreveu na legenda: “Meio de transporte preferido”. Mais tarde, actualizou os seguidores e contou que tinha recebido uma multa de duas libras.

Não se sabe se a decisão de ir de bicicleta foi planeada ou se Chalamet queria encarnar (numa versão mais amiga do ambiente) Bob Dylan, a que dá vida no novo filme, e que era conhecido por andar de moto. Um Completo Desconhecido, que chega às salas nacionais a 30 de Janeiro, já valeu ao actor uma nomeação para os Bafta e paira no ar também a suspeita de que poderá estar a caminho uma nomeação para os Óscares. Caso vencesse, Chalamet poderia tornar-se o mais jovem actor a ganhar a cobiçada estatueta.