Rainha Sónia da Noruega está “bem” depois de cirurgia para colocar pacemaker

A mulher do rei Haroldo V sofre de fibrilação auricular, que provoca um ritmo cardíaco irregular. Espera-se uma recuperação total.

A rainha Sónia da Noruega já foi submetida à cirurgia cardíaca para colocação de um pacemaker. A casa real emitiu um comunicado onde informa que a consorte de Haroldo V foi internada na noite de quarta-feira, tendo sido operada na manhã desta quinta-feira. O procedimento foi um “sucesso” e a rainha “está bem”, diz.

A rainha deverá ficar internada apenas durante um a dois dias no Rikshospitalet, o Hospital Universitário de Oslo, por prevenção. A colocação de um pacemaker serve para regularizar o ritmo cardíaco da monarca de 87 anos, que sofreu um episódio de fibrilação auricular, enquanto estava numa viagem privada em Lillehammer, uma estância de esqui conhecida do interior da Noruega.

No passado domingo, a rainha foi internada de urgência, mas teve alta pouco depois de os batimentos cardíacos voltarem ao normal. A patologia que Sónia sofre, fibrilação auricular, é um tipo de arritmia cardíaca em que o coração bate em ritmos anormais, aumentando o risco de acidente vascular cerebral.

Ainda que a casa real tenha feito saber que a estada no hospital será curta, a agenda oficial da rainha não tem quaisquer compromissos marcados para as próximas semanas, dando a entender que será necessário mais algum tempo para descansar em casa.

Espera-se, todavia, uma recuperação total, até porque a consorte sempre gozou de boa saúde e foram poucas as vezes em que se ausentou do trabalho, recorda a imprensa norueguesa. Pelo contrário, o marido, Haroldo V, tem tido vários problemas de saúde e, em Março de 2024, foi submetido a uma cirurgia semelhante para receber um pacemaker, depois de ter sido internado de urgência durante umas férias privadas na Malásia.

Ao longo do último ano, o rei norueguês reduziu “de forma permanente” a agenda pública, passando a maior parte dos compromissos para o herdeiro do trono, o príncipe Haakon. E, apesar de se ter chegado a falar sobre uma possível abdicação, Haroldo sempre teve uma posição firme quanto ao tema, declarando que “o cargo é vitalício”.

O susto de saúde da rainha Sónia vem juntar-se ao rol de drama na família real norueguesa, com o filho da princesa herdeira, Mette-Marit, a ser acusado de violação, levando-a a afastar-se dos holofotes. A futura rainha está também de baixa por problemas de saúde relacionados com a fibrose pulmonar de que sofre — a agenda de Mette-Marit já tem compromissos agendados para o final do mês.

Haroldo V e Sónia casaram-se em 1968 e subiram ao trono em Janeiro de 1991, após a morte do rei Olavo V. O norueguês é trineto da rainha Vitória do Reino Unido e bisneto do rei Eduardo VII, tal como era Isabel II de Inglaterra.