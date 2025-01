Donald Trump já tem novo retrato presidencial — e parece familiar

O retrato presidencial do segundo mandato de Donald Trump foi divulgado esta quinta-feira, 16 de Janeiro, e tem sido alvo de comparações em relação à fotografia da sua detenção, em Agosto de 2023. Também JD Vance, vice-presidente eleito, já tem fotografia oficial.

É expectável que o retrato seja exposto na National Portrait Gallery, em Washington D.C., já no mês de Fevereiro. No entanto, é normal que a fotografia seja publicada na Internet alguns dias antes. No caso do segundo mandato de Donald Trump, a imagem foi revelada esta quinta-feira por Daniel Torok, fotógrafo oficial do gabinete de transição, que recorreu ao X para partilhar ambos os retratos.

"Estamos a entrar na idade de ouro da América", escreveu o fotógrafo na publicação em que mostrou as fotografias de Trump e Vance.

We are entering the GOLDEN AGE OF AMERICA! ?????? pic.twitter.com/tU3nCgAqEi — Daniel Torok (@dto_rok) January 16, 2025

As fotografias foram recebidas pelos utilizadores do X com relativo entusiasmo. Uns questionaram algumas das escolhas feitas e o simbolismo das mesmas (por exemplo, o facto de o Presidente eleito ter optado pela gravata azul e não vermelha — a cor dos republicanos), mas houve um comentário mais recorrente do que os outros.

?? JUST IN: The official portrait of the 47th President of the United States, Donald J. Trump



This goes HARD ??



Total mugshot vibes ?? pic.twitter.com/EE7mprv05g — Nick Sortor (@nicksortor) January 16, 2025

Donald Trump’s presidential portraits from his first term (2017) and second term (2025) ?? pic.twitter.com/jKEU0shYuF — FearBuck (@FearedBuck) January 16, 2025

Vários utilizadores enalteceram as semelhanças (e questionaram a intencionalidade destas) entre o retrato de Trump e a fotografia que foi tirada na sua detenção em 2023. Outros aproveitaram para fazer memes ou destacar as diferenças entre esta fotografia e a primeira, onde aparecia muito mais sorridente.

Donald Trump tornou-se, em 2017, o 45.º Presidente dos Estados Unidos da América e voltará ao cargo daqui a poucos dias, depois de conseguir a reeleição interrupta em Novembro de 2024. O evento de tomada de posse está programado para segunda-feira, 20 de Janeiro de 2025, na Frente Oeste do Capitólio dos Estados Unidos, em Washington, D.C. O evento coincidirá com o feriado do Dia de Martin Luther King,

Esta tomada de posse será, expectavelmente, muito diferente da última. Em 2020, Donald Trump recusou aceitar a derrota contra Joe Biden. Aliás, Trump não marcou presença no evento de tomada de posse no Capitólio, onde ainda eram visíveis sinais da invasão de 6 de Janeiro de 2021.