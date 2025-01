Brad Pitt alerta fãs sobre burlões online

“É terrível que os burlões se estejam a aproveitar da forte ligação dos fãs com celebridades”, destacou o porta-voz do actor à Entertainment Weekly.

Um porta-voz de Brad Pitt alertou os fãs do actor para burlões que utilizam a sua imagem, na sequência de uma reportagem da televisão francesa sobre uma mulher enganada por pessoas que se faziam passar pela estrela de Hollywood.

“É terrível que os burlões se estejam a aproveitar da forte ligação dos fãs com celebridades”, destacou o porta-voz do actor à Entertainment Weekly. “Este é um lembrete importante para não responder a pedidos indesejados online, especialmente de actores que não estão nas redes sociais”, como Brad Pitt, acrescentou.

Num programa do canal francês TF1, uma mulher chamada Anne, de 53 anos, contou ter pago 830 mil euros a burlões que se fizeram passar por Brad Pitt, recorrendo a contas falsas nas redes sociais e no WhatsApp, bem como à inteligência artificial para lhe enviar o que pareciam ser selfies — e até chegou a receber uma imagem do passaporte de Pitt. A francesa, que é decoradora de interiores, acreditava ter uma relação amorosa com o actor Brad Pitt e quando lhe foi dito que Pitt precisava de dinheiro para um tratamento médico, já que todas as suas contas estavam congeladas por causa do processo de divórcio de Angelina Jolie, ela não pensou duas vezes.

A entrevista, que se tornou viral, acabaria por ser alvo de uma enxurrada de piadas online, que levou o canal de televisão francês a retirar o segmento das suas plataformas. Outros criticaram a estação por não proteger a vítima, que talvez não tivesse consciência das consequências de tornar pública a sua história.

Os esquemas que exploram as emoções existem desde o aparecimento do e-mail, mas o crescimento da inteligência artificial aumentou o risco de roubo de identidade, fraudes e esquemas online, de acordo com os especialistas. E Brad Pitt parece ser uma identidade “perfeita” para enganar mulheres: em Setembro, a polícia espanhola deteve cinco pessoas que se fizeram passar pelo actor.

O primeiro caso detectado em Espanha de um falso Brad Pitt remonta a meados de 2023: uma mulher de Granada foi seduzida por um perfil falso do actor e burlada em 170 mil euros. De acordo com as autoridades espanholas, após o primeiro crime, foram identificadas outras duas mulheres enganadas, mas por outro falso Brad Pitt. Uma, também de Granada, foi burlada em 175 mil euros; outra, de Biscaia, em 150 mil. Os casos, referiu na altura a Guardia Civil, não estão relacionados.