Actor de Bollywood Saif Ali Khan esfaqueado em sua casa em Bombaim

O popular actor de Bollywood Saif Ali Khan foi operado nesta quinta-feira depois de ter sido alvo de seis facadas, desferidas na luta contra um intruso que tentava a assaltar a sua casa, em Bombaim, avança a imprensa indiana. Segundo a BBC, a cirurgia já terminou e a estrela encontra-se fora de perigo. “Khan saiu da cirurgia e está fora de perigo. Encontra-se actualmente em recuperação e os médicos estão a acompanhar a sua evolução”, declarou a equipa de Khan num comunicado.

Saif Ali Khan vive num apartamento no subúrbio ocidental de Bandra, com a mulher, Kareena Kapoor Khan, também actriz, e os dois filhos, Jeh e Taimur.

O actor foi levado para um hospital próximo, por volta das 3h30 desta quinta-feira, com seis ferimentos, dois mais profundos e um junto à coluna vertebral, informou a agência noticiosa ANI, citando Niraj Uttamani, director operacional do hospital.

“Foi identificado um pequeno objecto estranho perto da coluna vertebral”, detalhou o responsável, quando o actor ainda estava a ser operado, ressalvando que “a extensão dos danos será conhecida quando a cirurgia estiver concluída”.

Entretanto, a polícia disse que está a investigar o incidente e a procurar o agressor, que fugiu do local.

O incidente gerou reacções em Bollywood, com as estrelas de cinema e os líderes da oposição a apelarem a uma segurança mais rigorosa naquela região.

“Se pessoas tão importantes, com segurança, podem ser atacadas nas suas casas, o que poderá acontecer aos cidadãos comuns?”, declarou Clyde Crasto, porta-voz do Partido do Congresso Nacionalista, liderado por Sharad Pawar, num vídeo publicado no X (antigo Twitter). Crasto faz parte da oposição, já que o Partido Bharatiya Janata (BJP) venceu as eleições de Novembro no estado ocidental de Maharashtra, cuja capital é Bombaim.

A actriz e cineasta Pooja Bhatt também apelou a uma maior presença policial no subúrbio, onde vivem muitos actores da indústria cinematográfica. “A cidade, e especialmente os subúrbios, nunca foram tão inseguros antes”, escreveu no X.

Filho do ex-capitão de críquete da Índia Mansoor Ali Khan Pataudi e da actriz Sharmila Tagore, Khan, de 54 anos, é uma das estrelas mais conhecidas do país, tendo participado em mais de 70 filmes e séries de televisão, trabalhando também como produtor na Illuminati Films. Estreou-se no cinema em 1993 com Parampara. Entre os seus filmes mais aclamados destacam-se Kal Ho Naa Ho (2003), Omkara (2006) ou, mais recentemente, Devara (2024).