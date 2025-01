Aos 79 anos, Larry Pennington tornou-se influencer de moda e é um sucesso no TikTok

O antigo professor diz ter herdado o gosto pela moda dos pais. Agora, encontra peças vintage através da Internet, para depois as partilhar com os seguidores nos vídeos diários.

Depois de uma vida dedicada ao ensino, Larry Pennington nunca imaginou que a reforma lhe traria uma nova vocação. O professor norte-americano, de 79 anos, criou uma conta no TikTok no final do ano passado para partilhar o gosto pelas peças vintage e dicas de decoração. Contudo, outro detalhe começou a despertar o interesse dos seguidores: o estilo pessoal de Larry. Agora, todos os dias faz um vídeo para mostrar o que está a vestir.

O primeiro vídeo foi publicado a 18 de Novembro sobre a decoração de Natal da casa na Florida, mas foi quando começou a partilhar o que vestia que Larry Pennington despertou a curiosidade dos seguidores. Em menos de dois meses, alguns dos vídeos tornaram-se virais e já há mais de 228 mil pessoas a acompanhá-lo diariamente para descobrir de onde são as peças que veste, frequentemente modelos vintage e repletos de história.

O gosto pela moda, contou o professor ao The New York Times, foi-lhe incutido pelos pais durante a infância passada em Charleston, na Virgínia Ocidental. O pai era um executivo que vestia fatos por medida e a mãe, dona de casa, tinha um gosto particular por alta-costura e peças de design. “Cresci com memórias maravilhosas das roupas dela e das roupas dele, e foi isso que me fez começar”, reaviva.

Conta que bebeu inspiração tanto ao pai como a mãe, descrevendo o seu estilo como “clássico”, incluindo um tradicional bigode. Larry não dispensa a imaculada alfaiataria, que completa com malhas de caxemira e lenços no bolso dos blazers, além de acessórios que herdou do guarda-roupa da mãe, como brincos que transformou em alfinetes de peito.

Há mais de 40 anos (antes de o tema ser cool) que Larry começou a explorar peças vintage que descobria em lojas de segunda mão ou antiquários de Washington, onde vivia nos anos 1980. Agora, aos 79 anos, continua a procurar pérolas do design, mas a Internet facilitou-lhe a vida. “É preciso treinar o olhar para encontrar coisas que pareçam de qualidade, que tenham as proporções certas”, aconselha, garantindo que é possível encontrar preciosidades em qualquer lado. Noutra entrevista à Newsweek, estima que “um quarto” de todo o seu guarda-roupa venha de lojas vintage.

Hoje lamenta que já não exista tanto brio na hora de vestir como antigamente, em que era “proibido” usar calças de pijama fora de casa e até havia quase um código de etiqueta para viajar de avião “Vestíamo-nos bem para ir a algum lado de automóvel”, aponta. Ele e o marido, David, fazem questão de manter o hábito de se aperaltarem todos os dias, quer estejam na Florida, onde passam os Invernos, ou em Rehoboth Beach, no Delaware, onde vivem o resto do ano.

“Saímos, bebemos um copo, compramos o jantar, trazemo-lo para casa, vamos para o piano, cantamos e tocamos, e depois sentamo-nos e comemos”, descreve Larry, que afiança não ser um esforço gravar o que veste. “De qualquer forma, estou vestido e, assim, tenho a oportunidade de falar sobre coisas, como a diferença entre slip-ons e loafers.”

Larry aplica a mesma exigência de moda não só a si, mas também aos outros. “Se eu der uma festa e não te vestires a rigor, sinto-me insultado. É como se não te tivesses esforçado. Estou a gastar uma fortuna e tu vens como se fosses sachar o jardim”, declara, com humor.

A personalidade de Larry tem-lhe valido um número crescente de seguidores, com os comentários a encherem-se de elogios. “Adoro isto! O seu estilo é intemporal e é um cavalheiro”, elogia uma seguidora. E outro confessa: “A sentir-me muito malvestido em casa, de boxers e camisola de alças.”

Contudo, o boomer (a geração nascida entre 1946 e 1964) garante não julgar os hábitos das novas gerações, apesar de confessar não os compreender. “Não percebo o aspecto da roupa desportiva. Não vou usar uma T-shirt. Para mim, roupa interior não é roupa exterior. E não percebo as calças de fato de treino”, termina.

Resta saber qual a plataforma que Larry Pennington irá eleger para continuar a publicar os seus vídeos se se confirmar o fim do TikTok nos EUA, onde a rede social deverá ser proibida já a partir do próximo domingo, 19 de Janeiro. E, a menos que seja alcançado um acordo para a sua venda a um investidor norte-americano ou que o Supremo Tribunal dos EUA intervenha, Larry e outros criadores de conteúdo ficarão sem trabalho.