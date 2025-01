Grupo português Onyria vai gerir o Château des Vigiers, resort de luxo em França

O grupo português, que detém a Quinta da Marinha, assume a gestão e operação do Château des Vigiers, resort de luxo em palácio do século XVI, com campo de golfe e restaurante com estrela Michelin.

O grupo português, que detém o Onyria Quinta da Marinha Hotel e o Onyria Marinha Boutique Hotel, na Quinta da Marinha, em Cascais, vai assumir a gestão e operação hoteleira do Château des Vigiers, um resort de luxo com 150 hectares na região de Dordogne, em França, a cerca de 40km da zona vinícola de Saint-Emilion e a 80km de Bordéus.

O resort é composto por um palácio do século XVI, “também conhecido como Petit Versailles”, com 25 quartos e cinco estrelas, e pelo hotel Relais des Vigiers, com 40 quartos, além de um campo de golfe de 27 buracos, desenhado por Donald Steel, dois restaurantes, um deles galardoado com uma estrela Michelin, liderado pelo chef Didier Casaguana, e um spa com salas de tratamentos, “piscina interior aquecida, piscina de hidroterapia, sauna, hammam e jacuzzi”, detalha o comunicado.

O grupo Onyria era já “accionista de referência deste projecto desde a década de 1990”, passando agora “a integrar a totalidade da gestão e da operação desta unidade exclusiva no portfólio do grupo”, um “passo decisivo” para a internacionalização do grupo.

Além dos projectos turísticos na Quinta da Marinha, o grupo detém os restaurantes Monte Mar Cascais, Monte Mar Lisboa, Monte Mar Lagos e o Monte Mar Mercado da Ribeira (no Time Out Market, Lisboa).