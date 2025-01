Rali Dakar a 60km do fim: Agora sim, estamos quase “lá”

Foi outro dia no mais extenso deserto de areia do mundo, mas Maria Luís Gameiro já tem os olhos no cortar a meta. Esta sexta-feira, uma etapa que já é de consagração para todos estes aventureiros.

Maria Luís Gameiro está a participar no Rali Dakar na Arábia Saudita e vai relatando na Fugas a sua experiência em cada etapa

Chegar ao fim de etapa desta quinta-feira deve mesmo significar que conseguimos terminar o Dakar! Como não podia deixar de ser, e no culminar daquele que tem sido o mais exigente Dakar de sempre, esta penúltima etapa fechou “em beleza” uma maratona que, afirmo sem qualquer tipo de dúvida, está muito para além de qualquer ideia que eu tinha alimentado antes de aqui chegar.

Estamos no Empty Quarter - Rub' al Khali é a designação em árabe – numa “ponta” do mais extenso deserto de areia do mundo. A exemplo do que aconteceu ontem, a paisagem de hoje só uma: areia. Dunas enormes, encadeadas umas nas outras e a exigir muita perícia e, sem dúvida, muita experiência, que eu ainda não tenho.

Já em outras ocasiões referi a dureza das especiais, mas exigência das ligações não é de menosprezar. Felizmente, hoje nem foi dos piores dias e na verdade o esforço foi muito, mas apenas para não atascar neste verdadeiro oceano de areia,

O 26º lugar é, afinal, a melhor posição global que conseguimos neste Dakar e resulta em igual lugar à geral na Categoria Challenger.

Foto JIRI SIMECEK

Não consigo esconder que me deixa muito satisfeita face a tudo o que tivemos de ultrapassar: chegar ao final sem problemas mecânicos ou furos era, uma vez mais, a única coisa que realmente importava. Por outro lado, e num dia de navegação exigente, o Zé Marques voltou a ter um papel decisivo.

Sinto que a esta altura já é possível olhar em frente com mais confiança, acreditando que tanto esforço pode mesmo vir a ser compensado. Esta sexta-feira já só temos 60 quilómetros para cumprir numa etapa que já é de consagração, de festa para todos os que conseguiram terminar.

A partida da etapa vai fazer lembrar outros tempos de um outro Dakar – o de África - que consagrava a bravura dos aventureiros do todo-o-terreno com a partida lado a lado nas margens do Lac Rose na capital do Senegal. Vai ser assim amanhã, mas no Empty Quarter, sem água, mas seguramente, com muita animação e já em ambiente de festa. Eu vou lá estar e, espero, para celebrar também.

Foto MACIEJ NIECHWIADOWICZ

Dakar 2025 O Rali Dakar decorre na Arábia Saudita de 3 a 17 de Janeiro. É o sexto ano que o país recebe a prova e a organização garante ser a mais dura de sempre. Entre os participantes 13 equipas portuguesas, sendo que, depois do adeus de Elisabete Jacinto, há 15 anos, Maria Luís Gameiro (X-Raid Fenic), gestora de 46 anos, é a primeira mulher portuguesa a competir no Dakar (Challenger). Aqui na Fugas relata em crónicas a sua experiência, entre as provas, a aventura e a viagem. O rosa, ou magenta, com que o carro de Maria Luís Gameiro promete chamar a atenção no Dakar, também vai acabar por servir uma causa, com a equipa a doar 1€ por cada quilómetro percorrido na prova à Liga Portuguesa Contra o Cancro. A piloto também pode ser seguida no seu Instagram - Facebook.

