Arquitectura Popular Portuguesa, sobre a sua reedição

O inquérito à Arquitectura Popular Portuguesa continua a ser, passado tanto tempo, uma publicação fundamental para a divulgação, investigação e conhecimento da arquitectura portuguesa. Imagem de um território traduzido pela arquitectura. Uma publicação que nos mostra um país na sua diversidade, na sua riqueza e onde compreendemos uma condição de relação com o território, que nos revela cada lugar.

Acarinhada a sua realização e publicação num fervor nacionalista próprio de um gosto e de uma política de época, torna-se, desde logo, um manifesto de resistência cultural. Sinal de uma identidade que atravessa a nossa história arquitectónica, vem influenciar de forma determinante as gerações de arquitectos que a esta publicação se seguiram.

Publicação fundamental para a reflexão e trabalho em qualquer parte do território, revelam a tradição e a história. Pontos de partida ou diálogo que ainda hoje consideramos relevantes, não só compreendendo certas construções no tempo, mas também a sua actualidade.

Esta representação na cultura arquitectónica, pela pequena escala, leva-nos hoje a compreender melhor as identidades, a riqueza, a diversidade de um património que, da sua formulação não erudita, responde às questões do lugar e dos seus recursos. Um depoimento actual que nos leva para a questão da especificidade de cada projecto, na singularidade da resposta a cada problema.

Uma história onde encontramos na experimentação, no rigor da construção, na adequação das condições à realidade, uma poética que, como legado, continua presente na nossa forma de projectar e no nosso universo cultural. Um instrumento do passado que é um instrumento da contemporaneidade.

Arquitecto convidado pela Secil, patrocinador principal da edição