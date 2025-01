Portugal bateu mais um ano de recordes na incorporação de renováveis no consumo eléctrico, mas tem de pôr o pé no acelerador para conseguir conquistar novas indústrias que precisam de energia limpa.

O ano que passou foi um ano de recordes no sector eléctrico. No conjunto, as renováveis abasteceram 71% do consumo nacional de electricidade em 2024 – o volume mais elevado de sempre no sistema nacional. Do total produzido, 80,4% da electricidade (cerca de 36,7 terawatts hora (TWh)) proveio de fonte renovável (um aumento de 10,8% face a 2023).