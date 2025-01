Um dos factores críticos na exploração ferroviária é a dimensão das plataformas das estações e apeadeiros. Do seu comprimento depende também o comprimento dos comboios e a capacidade de oferta do operador. Em estações com plataformas curtas até podem parar comboios compridos, mas algumas carruagens ficam de fora, provocando problemas de segurança porque já não é hoje admissível que os passageiros desembarquem directamente para a via.

