Governo cria novo grupo de trabalho para estudar sustentabilidade da Segurança Social e mudanças na TSU

O Governo criou um novo grupo de trabalho para estudar as propostas do Livro Verde para a Sustentabilidade do Sistema Previdencial (pedido pelo anterior executivo a um grupo de peritos), eventuais mudanças na Taxa Social Única (TSU) e medidas para incentivar a permanência no mercado de trabalho dos mais velhos. O anúncio foi feito esta quarta-feira aos deputados pela ministra do Trabalho e da Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, que não divulgou a composição deste grupo.

