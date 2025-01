Cinco maiores bancos com 2800 pedidos de empréstimo ao abrigo da garantia pública

Os cinco maiores bancos já receberam mais de 2800 pedidos de empréstimo ao abrigo da garantia pública para apoiar jovens a comprar casa, um número que é seguramente mais elevado no universo das 18 instituições bancárias que aderiram à medida.

O Banco Santander, o que tem maior plafond para este tipo de apoio, é o que já recebeu mais pedidos: "Já temos mais de 1000 pedidos que correspondem a mais de 200 milhões de euros de crédito hipotecário", adiantou ao PÚBLICO, esta quinta-feira, fonte oficial da instituição.

A segunda instituição com o segundo maior apoio disponível é também a segunda a ter mais pedidos. Segundo declarações de José João Guilherme, administrador do banco público, esta terça-feira no Parlamento, o número já ascendia a cerca de 800, correspondendo a 141 milhões de euros de crédito total pedido.

A estes números juntam-se ainda aos 500 do BPI e do Novo Banco, avançadas esta quinta-feira pela agência Lusa, e mais meio milhar do Millennium BCP, segundo o Expresso.

Para já, é difícil dizer se este é um número muito relevante, tendo em que o grupo etário que mais habitação compra é o dos jovens e ainda não se sabe quantos cumpriram as exigências para serem abrangidos pela medida.

O acesso à garantia pública visa permitir aos jovens até 35 anos recorrer a 100% do financiamento bancário para adquirir uma habitação, quando no regime geral só podem aceder a 85% ou 90% dos créditos. Ou seja, a medida criada pelo Governo pretende suprimir a necessidade dos jovens disporem de poupanças para assegurar parte do valor de aquisição, a chamada "entrada".

O acesso à medida tem várias limitações, um dos quais se prende como limite de rendimentos, que não pode exceder o oitavo escalão do IRS (ou cerca de 81 mil euros de rendimento colectável anual).

O rendimento e o valor de aquisição do imóvel (que não pode exceder os 450 mil euros) são determinantes para a aferição da capacidade de pagamento do crédito, a chamada taxa de esforço, calculada segundo as regras da Medida Macroprudencial para o crédito, e sobre a totalidade do crédito concedido.

O montante disponibilizado pelo Estado ascende, numa primeira fase, a cerca de mil milhões de euros, e ao Banco Santander e à Caixa foi atribuído cerca de metade desse “bolo”. O universo dos cinco maiores bancos a operar no mercado nacional passa a contar com 87% da do montante disponibilizado.