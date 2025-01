Do atestado médico para o IRS às facturas dos recibos verdes, há 30 novas medidas fiscais

O Governo aprovou na reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira um pacote de 30 medidas de “simplificação fiscal” dirigidas aos cidadãos e às empresas, do reconhecimento do IRS reduzido para os contribuintes com um elevado grau de incapacidade à separação das facturas dos trabalhadores independentes, passando pela alteração nos prazos de pagamento do Imposto único de Circulação (IUC) do carro e nos procedimentos de reembolso do IVA.

O objectivo do pacote é melhorar a relação de confiança entre os contribuintes e o Estado, diz o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. E, noutro vértice, dar “espaço às empresas para crescerem” a pensar na “sustentabilidade do crescimento” económico do país, vinca o ministro da Economia, Pedro Reis.

Apresentado numa conferência de imprensa nesta quinta-feira no Ministério das Finanças, em Lisboa, o pacote inclui, no leque das medidas dirigidas aos contribuintes singulares, algumas novidades na área do IRS.

Atestado para o IRS

Os contribuintes com uma incapacidade superior a 60% (como é o caso de alguns doentes com cancro) vão poder entregar o atestado médico multiusos no Portal das Finanças, sem ser necessário deslocarem-se a uma repartição da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). Os doentes têm direito a um IRS reduzido durante o período em que lhes é reconhecida uma incapacidade superior aos 60% e, em relação a isso, nada muda. O que se altera é a forma de comunicar essa incapacidade reconhecida pelos médicos. É uma simplificação “importante para muitas pessoas”, porque, hoje, a ida a um serviço de Finanças gera “uma intromissão na esfera pessoal”, notou Miranda Sarmento. O Governo não divulgou, no entanto, quando é que esta medida entrará em vigor.

Alertas na entrega do IRS

O processo de preenchimento da declaração de IRS irá ter mais alertas que pretendem impedir que os contribuintes cometam erros na informação prestada ao fisco, “estimulando a confiança entre as partes”, disse o ministro.

Indicar motivo nas facturas

Para os trabalhadores que prestam serviços a recibos verdes (ou que acumulam este tipo de rendimento com o trabalho por conta de outrem), o plano traz uma medida que pretende evitar “o calvário de todos os anos terem de identificar as facturas” no Portal das Finanças quando se aproxima o prazo de entrega da declaração anual, para separar as despesas de uso pessoal e as de uso profissional (por causa do acesso às deduções fiscais).

No momento em que pedem uma factura, os trabalhadores independentes poderão identificar se ela é do âmbito pessoal ou do âmbito profissional, adiantou o ministro das Finanças. Isso evitará que, antes da entrega anual do IRS, os contribuintes tenham de estar a validar as facturas. Ainda assim, se um contribuinte se enganar, poderá alterar no momento da entrega anual da declaração de rendimento, confirmou o ministro. Miranda Sarmento ressalvou que a medida “demorará algum tempo” a ser implementada, porque obrigará a alterações “significativas” na AT.

Identificação fiscal para categoria B

A lista inclui também a criação de “uma identificação fiscal diferenciada” para os contribuintes com rendimentos da categoria B (onde se inclui quem passa recibos verdes), mas o documento apresentado pelos ministros não especifica o que se passa. Outra medida passa por agilizar a declaração de início de actividade para quem passa recibos ou da alteração dessa mesma actividade.

IUC com dois prazos

O Governo quer também simplificar o modelo de cobrança do IUC (que deve ser pago pelos proprietários de veículos ligeiros, pesados, de passageiros ou de mercadorias). Enquanto neste momento o imposto anual é entregue ao fisco no mês da matrícula do veículo, o executivo pretende que o imposto seja pago em Fevereiro e Outubro. Se o IUC for até 100 euros, a entrega deve ser feita todos os anos até Fevereiro. Se o valor a pagar for superior, os contribuintes podem pagar em duas prestações, uma até Fevereiro e a segunda até Outubro (sendo que uma pessoa pode pagar logo todo o valor, em vez de optar pelo pagamento fraccionado), explicou Miranda Sarmento.

Certidões de não-dívida

O plano inclui também uma medida que prevê a “simplificação dos procedimentos para a concessão de reembolsos de IVA”, outra que promete a revisão do regime de bens em circulação (o transporte de mercadorias pelas empresas), outra que passa pela harmonização dos “prazos de validade das certidões de não-dívida” ao fisco e à Segurança Social.

Prejuízos fiscais pré-preenchidos

Para as empresas que tiveram prejuízos fiscais e que, nos anos seguintes, podem abater os valores aos lucros, o Portal das Finanças vai ter uma funcionalidade de pré-preenchimento da declaração de IRC (Modelo 22) com os prejuízos gerados nos anos anteriores.

Fim de retenção na fonte nalguns casos

O plano prevê também a dispensa da retenção na fonte de IRS para valores inferiores a 25 euros quando estão em causa três tipos de rendimento: os da categoria B (rendimentos empresariais e profissionais, caso dos recibos verdes), os da categoria E (rendimentos de capitais, como os juros de depósitos, ganhos com unidades de participação em fundos de investimento ou rendimentos pela utilização de direitos da propriedade intelectual, mais-valias de criptoactivos) e os da categoria F (rendimentos prediais, ou seja, as rendas de habitações ou outros imóveis).

Reembolso mínimo no Imposto do Selo

A lista do Governo prevê igualmente que, quando os contribuintes têm a receber um reembolso do Estado relacionado com o Imposto do Selo, o valor mínimo a pagar pela AT seja de dez euros. Na mesma área, prevê-se a “simplificação do Imposto do Selo no âmbito das transmissões gratuitas”, embora não se explique em concreto o que mudará.