Aeroporto de Lisboa tem novo recorde de passageiros: 35,1 milhões

O aeroporto de Lisboa já tem os números que marcam o seu novo recorde: em 2024, passaram pela Portela 35,1 milhões de passageiros, uma subida de 4,3% face ao ano anterior. Assim, apesar de o aeroporto Humberto Delgado ser considerado uma infra-estrutura saturada, o crescimento ainda não parou.

O número de movimentos de aviões também subiu, embora a menor ritmo, com 225,3 mil, mais 1,1% acima de 2023, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pela Vinci (grupo que detém a ANA – Aeroportos).

Estes dados surgem numa altura em que dão os primeiros passos para o arranque da construção do novo aeroporto de Lisboa (NAL), em Alcochete.

O aeroporto de Lisboa representa metade do total nacional, tendo no ano passado circulado pelos principais aeroportos nacionais 69,2 milhões de passageiros, mais 4,3% face a 2023, tendo todos registado um crescimento.

No caso do Porto, a segunda maior infra-estrutura aeroportuária chegou aos 15,9 milhões de passageiros (mais 4,8% em termos homólogos) e 104 mil movimentos (mais 2,3%), batendo assim também um novo máximo.

Já Faro e a Madeira contaram com 9,8 e cinco milhões de passageiros, respectivamente, subindo 2% e 4,5%. O número mais baixo coube aos Açores, com 3,3 milhões de passageiros, mas foi esta região que assistiu ao maior crescimento ao subir 9,7% face a 2023.

De acordo com a Vinci, o crescimento em Portugal foi suportado por uma elevada taxa de ocupação dos aviões, destacando-se as rotas europeias. Além disso, houve também um contributo por parte de companhias como a LATAM e a United Airlines nas ligações de longo curso com o Brasil e os EUA.

Ao todo, a rede de aeroportos da Vinci recebeu cerca de 318 milhões de passageiros em 2024, 8,5% acima dos valores do ano anterior e 3,7% acima de 2019 (período pré-pandemia de covid-19).

O aumento de tráfego, com uma forte recuperação da queda da pandemia, tem gerado também receitas e lucros recorde para a ANA, pelo que o ano de 2024 não deverá ser excepção.

Em 2023, o resultado líquido foi de 417 milhões de euros. Desde que ganhou a concessão dos aeroportos nacionais, no final de 2012, o grupo já lucrou 1871 milhões de euros.