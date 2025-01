Learner Tien é um tenista que aprende depressa

Foi logo na primeira ronda do Open da Austrália que Daniil Medvedev previu uma carreira de sucesso ao seu “desconhecido” opositor: “A jogarem assim, estes jovens vão ter tudo.” Ao eliminar Medvedev ao fim de um épico confronto de quase cinco horas, Learner Tien, de 19 anos, tem, para já, garantida a inédita presença na terceira ronda de um torneio do Grand Slam e a entrada no top 100.

Learner Tien é o terceiro teenager a derrotar um top 10 neste Open da Austrália e é mais um nome que vale a pena fixar e que deve aos pais emigrados do Vietnam, uma professora e um advogado - a irmã mais velha chama-se Justice. E o seu treinador, Eric Diaz, que o conheceu, com 14 anos, fala numa “certa aura”. “Todos esperavam grandes coisas dele, mas era apenas um miúdo calmo, por isso era sempre uma daquelas situações em que eu pensava 'ele é jovem, nunca se sabe'. Mas quanto mais o conhecia, mais confirmava que a aura estava ali por uma razão”, contou Diaz.

Tien foi campeão nacional dos EUA de sub-18 por duas vezes, com 16 e 17 anos, antes de entre no circuito profissional. Iniciou a época de 2024 no 453.º lugar do ranking e pouco depois fracturou uma costela, lesão que o afastou três meses dos courts. Regressou no final de Maio e, desde então, venceu 28 encontros no circuito secundário (ITF World Tour e Challenger Tour, onde conquistou três títulos), mais cinco no ATP 250 de Winston-Salem – onde passou o qualifying e atingiu os quartos-de-final. Qualificou-se para as Next Gen Finals, o Masters dos sub-21, onde perdeu na final com João Fonseca, e encerrou o ano no 122.º posto da hierarquia mundial, o mais novo norte-americano no top 200.

Neste primeiro major em que participa fora dos EUA, passou o qualifying e no quadro principal, frente a Camilo Ugo Carabelli (94.º), sobreviveu a 16 duplas-faltas, cinco sets e quase quatro horas na ronda inicial. “O miúdo é um vencedor e acaba por encontrar formas diferentes de ganhar. Acho que muitos rapazes, quando têm este tipo de dia, a cometer dupla-faltas, provavelmente deixariam que isso levasse a melhor sobre eles. Ele simplesmente fica muito calmo e encontra uma maneira”, explicou Diaz.

Frente ao muito mais cotado Medvedev, finalista em Melbourne em 2021 e 2022, a calma ajudou-o a parecer o tenista mais experiente e a tomar as melhores decisões. Apressou o quarto set, “porque tinha muita vontade de ir à casa de banho”, entrou mais aliviado no quinto set para liderar por 3-1, antes de ceder os dois jogos seguintes, e recuperou o segundo break quando Medvedev serviu para fechar o encontro, a 6-5, forçando o tie-break (até aos 10 pontos), onde esteve a perder por 4/6, até fechar o encontro, com os parciais de 6-3, 7-6 (7/4), 6-7 (8/10), 1-6 e 7-6 (10/7), que terminou às três da madrugada em Melbourne – o sexto final mais tardio na história do Open.

“Tentei abordar o encontro como qualquer outro que já joguei. Não dar muita importância ou que este era o maior da minha vida ou algo do género. Acho que vou tirar os pontos positivos deste encontro e esperar pelo próximo e seguir em frente”, resumiu Tien.

Este Open da Austrália é apenas o terceiro torneio do Grand Slam desde a criação do ranking ATP (1973) onde três teenagers derrotaram adversários do top 10. Antes da proeza de Tien, também João Fonseca, de 18 anos, derrotou Andrey Rublev (9.º) e Jakob Mensik, de 19, venceu Casper Ruud (6.º).

E o grande amigo de Tien, Alex Michelsen, de 20 anos, afastou Stefanos Tsitsipas (12.º), sendo que os dois formam o terceiro par de tenistas norte-americanos com menos de 21 anos a chegar à terceira ronda de um major desde o US Open de 2003 (Andy Roddick, 20 anos, e Robby Ginepri, 20) – no Open da Austrália, é preciso recuar a 1990 (Pete Sampras, 18, e David Wheaton, 20).