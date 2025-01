João Ferreira ascende a oitavo a um dia do fim do Rali Dakar

A 60 quilómetros do “adeus” ao deserto Saudita, Gonçalo Guerreiro continua no segundo lugar, em Challenger, e Alexandro Pinto volta a ser terceiro em SSV.

A 47.ª edição do Rali Dakar, que decorre na Arábia Saudita, chega hoje ao fim com João Ferreira (Mini X-Raid) em oitavo lugar nos carros (Ultimate), depois de ter subido uma posição graças ao sexto posto na 11.ª etapa, com 384 km (275 cronometrados) em redor de Shubaytah, ultrapassando Seth Quintero (Toyota) na classificação.

O piloto português concluiu a tirada em 4h31m03s, a 11m36s do vencedor, o sueco Mattias Ekström (Ford), e a apenas 1m13s de Henk Lategan (Toyota), que voltou a ceder a liderança ao saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota), que assim dispõe de 6m11s de vantagem sobre Lategan para gerir no último dia da competição.

Nasser Al-Attiyah (Dacia) foi segundo, a 41s, e Al-Rajhi terceiro, a 1m45s. João Ferreira está a 2h15m59s do comandante da prova e espera não “cometer erros” no último dia para “garantir o oitavo lugar” e o estatuto de segundo melhor estreante da categoria principal.

Alexandre Pinto volta ao pódio

Ainda nos carros, mas na classe Challenger, Mário Franco (Francosport) terminou o penúltimo dia no oitavo lugar, seis posições à frente do “rookie” Gonçalo Guerreiro (Red Bull), que mantém a vice-liderança da classificação geral, agora a 1h11m36s do argentino Nicolas Cavigliasso (BBR). Mário Franco surge no 15.º lugar, a quase 20 horas do comandante, enquanto Maria Luís Gameiro (X-Raid) é 26.ª, a 65h44m19s. Pedro Gonçalves (Francosport) abandonou.

Nos SSV, Alexandre Pinto (Old Friends) recuperou o terceiro posto da geral graças à quinta posição em Shubaytah, a 18m07s de Sara Price (Can-Am), vencedora da etapa, com João Monteiro (South Racing) em 12.º e João Dias (Santag) em 26.º. Alexandre Pinto está a 3h37m06s do líder, Brock Heger (RZR), enquanto João Monteiro é sétimo, a 12h34m14s.

Nas motos, Rui Gonçalves (Sherco), concluiu a etapa no 12.º lugar, a 13m32s do vencedor, o espanhol Tosha Schareina (Honda), enquanto Bruno Santos (BS) foi 46.º. Rui Gonçalves ocupa o 11.º posto da geral, a 2h49m49s do líder Daniel Sanders (Red Bull).