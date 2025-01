Diallo foi buscar o Manchester United ao fundo do poço

Durante sensivelmente 81 minutos, o Manchester United pareceu incapaz de se libertar do novelo de desilusões que se tem abatido sobre Old Trafford. Nessa altura, estava a perder em casa com o último classificado da Premier League, estava a ter dificuldades em lidar com os ataques rápidos do adversário e, apesar do maior domínio, parecia incapaz de encontrar a baliza do rival. Até que Amad Diallo furou o bloqueio. Uma, duas, três vezes em 14 minutos. O United deu a volta ao Southampton (3-1) e voltou às vitórias no campeonato, quatro jogos depois.

Ruben Amorim tem andado numa montanha-russa por estes dias. O United que está a tentar criar tanto é capaz de bater ao pé ao Liverpool e eliminar o Arsenal da Taça de Inglaterra, como mostra dificuldades inesperadas, sobretudo em casa, onde tinha perdido os três últimos encontros (Newcastle, Bournemouth e Nottingham Forest). Nesta quinta-feira, esteve perto de prolongar esse registo negativo (e inexplicável), mas acabou salvo por um jogador que estará seguramente na lista do treinador português para a próxima época.

Resumo do jogo até ao show de Diallo. O Southampton mais capaz com bola, a explorar o espaço entre linhas dado pela equipa da casa, com Sulemana a ser uma permanente dor de cabeça para os centrais, e a explorar, como tantos outros, as bolas paradas para fazer mossa. Aos 43', um pontapé de canto do português Mateus Fernandes terminou com um desvio involuntário de Ugarte, com as costas, para a baliza de Onana. Foi o 10.º golo de canto sofrido pelo Manchester United nesta época.

O intervalo chegou com cinco remates enquadrados dos visitantes contra um dos anfitriões. Ruben Amorim lançou Anthony para o lugar de Mainoo e fez Bruno Fernandes baixar uns metros no terreno. O avançado brasileiro não entrou mal e teve um golo cantado nos pés minutos depois, mas não conseguiu desviar a bola já dentro da pequena área, com o guarda-redes totalmente batido.

Falta de competência e infelicidade em conjunto contribuíam para elevar a tensão em Old Trafford. Amorim lançou mais tarde Zirkzee e Collyer, mas foi Amad Diallo, ala/extremo costa-marfinense, quem puxou dos galões. Aos 82', rasgou pela direita e, a dois tempos, aproveitou um ressalto para igualar. Aos 90', já com Eriksen em campo, aproveitou um passe de mestre do dinamarquês para desviar de primeira para o 2-1. E aos 90+4' agradeceu um desentendimento defensivo do Southampton para atirar para a baliza deserta.

Foi o primeiro hat-trick da carreira de Diallo, que aos 22 anos parece querer marcar uma posição em Manchester - há dias, renovou contrato até 2030. Neste jogo, fez tantos golos como em todos os restantes 18 que disputou nesta época na Premier League. Mas se o United quiser mesmo dar um passo em frente, não pode ficar refém de um rasgo individual (ou três), está obrigado a fazer mais. E tem novo jogo em casa (ainda que, nesta altura, não esteja a ser propriamente uma vantagem), já no domingo, frente ao Brighton, para provar que consegue produzir mais do que fogachos de futebol.