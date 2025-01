Uma viagem por David Lynch em cinco filmes

Eraserhead - No Céu Tudo é Perfeito, 1977

O sonho da razão produz monstros: David Lynch foi possivelmente o Goya do cinema, mas começou pelo fim, pelos “quadros negros”. O carvão coçado de Eraserhead, filme de luz sempre doentia (como a do Carnival of Souls, de Herk Harvey, que era um dos filmes favoritos de Lynch), que no fundo é a luz artificial do espectáculo (a luz do palco, que o realizador tanto reproduziria nos filmes posteriores) foi o primeiro encontro com esses monstros produzidos pelo sonho da razão, mas também da “desrazão” como é, por exemplo, o amor – o que é aquele bebé disforme, figuração dos horrores e temores da paternidade, senão um “monstro do amor”, produção de um sonho romântico transformado em pesadelo? Não há verdadeiramente diferença entre sonhos e pesadelos, como mostraram os surrealistas, braço selvagem da psicanálise, caldeirão onde fervem Freud e Jung, e com Eraserhead Lynch punha-se na ponta moderna dessa história. Cineasta do medo, dos medos escondidos, sustidos pela razão até ao ponto em que nada, nem ela, os sustém, e ficam à solta. Cineasta da anormalidade, também, porque não se pode esquecer como Eraserhead se liga aos trabalhos anteriores do cineasta, às suas curta-metragem da juventude, àquele primeiro filme (Six Men Getting Sick) que explicitamente anunciava a doença (como a Dorothy do Veludo Azul obcecava com a doença, “he put his disease in me”) como grande anormalidade, grande temor, o encontro de cada homem e cada mulher com o monstro dentro de si.

Foto Eraserhead - No Céu Tudo é Perfeito, 1977 dr

Veludo Azul, 1986

Para os adolescentes dos anos 80, o encontro com Veludo Azul teve algo de experiência iniciática. Como ser transportado ao tempo da infância, às fábulas e aos contos de fadas que lhes contavam (há algo de O Feiticeiro de Oz aqui, não é por acaso que há uma Dorothy), mas com todos os interditos e não-ditos com rédea solta – os “fucks” do Frank de Dennis Hopper (“I'll fuck everything that moves!”) eram a expressão monstruosa desses interditos, a anormalidade sexual a fazer a ponte entre o sonho romântico e o pesadelo psicopático. Como as doces canções de Bobby Vinton e Roy Orbison (In dreams) se viravam do avesso, sem nunca sairem do sítio de origem. Lynch poderia ter dito de Veludo Azul o que Michael Powell disse do Peeping Tom: que era “um filme doce”.

Foto Veludo Azul, 1986 dr

Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer, 1992

As aventuras de David Lynch na terra do folhetim tresloucado. Há quem defenda, e provavelmente com razão, que a essência de Twin Peaks está no carácter interminável e inconclusivo da série de televisão (a original e a “sequela” de 2017), o remoinho obsessivo e sem saída que casa o film noir e a sitcom, mas a versão filme, compacta e esburacada, encontra a sua forma de ser folhetinesca e de fazer o fogo da loucura narrativa caminhar com o espectador. De certo modo, é um filme-charneira: condensa o Lynch anterior, lança o Lynch do período final.

Estrada Perdida, 1998

Quanto mais o tempo passa mais Estrada Perdida, filme à época recebido com alguma renitência, vai parecendo um ponto central da obra de Lynch. A claustrofobia doméstica das cenas iniciais (a casa do casal Bill Pullman/Patricia Arquette como o túmulo de um amor morto) depois explode, para dentro das personagens ou para fora das personagens, ninguém sabe bem, num filme de universos cindidos, multiplicados, sobrepostos, uma ontologia diabólica (o que é e não é, está e não está, ao mesmo tempo, como o Mystery Man, de Robert Blake) que também é uma questão de cronologias e mitologias (os anos 50, o noir que vem nas cenas-remake do Kiss me Deadly, de Robert Aldrich, e as mitologias hollywoodianas que também virão ao caso em Mulholland Drive e Inland Empire).

Foto Estrada Perdida, 1998

Mulholland Drive, 2001

Inúmeros tops dos melhores do século XXI o põem lá em cima, como o maior filme estreado depois do ano 2000. Mas é impossível pensar em Mulholland Drive como uma folha branca, sem o ver como o filme da depuração (é o filme do “silêncio”) de uma série de ideias, temas e obsessões (a duplicidade, a “projecção”) que Lynch sempre cultivou. Como experiência narrativa, chega um ponto no limite interior de qualquer coisa, de tal forma que o filme seguinte de Lynch, o seu derradeiro Inland Empire, apontava a agulha para um rumo muito mais “expressionista”. O cinema americano estava a mudar, mas em 2001 ainda era possível este tipo de experimentalismo feito muito perto do coração da grande indústria (e também nesse aspecto reencontra um dos seus antepassados, o Vertigo - A Mulher que Viveu Duas Vezes, de Hitchcock).