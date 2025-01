Sexta na TV: cinema de Rohrwacher, comédia de Roy Wood Jr. e o regresso de Severance

CINEMA

Feliz Como Lázaro

TVCine Edition, 19h50

Lazzaro é um jovem simples, trabalhador e sempre pronto a sacrificar-se pelos outros. A sua forma de vida muda radicalmente a partir do momento em que se deixa convencer por um nobre a ajudá-lo a fingir o próprio rapto. Alice Rohrwacher escreve e dirige este filme premiado em Cannes pelo melhor argumento. Também integra o elenco, ao lado de Adriano Tardiolo, Agnese Graziani, Luca Chikovani e actores não-profissionais.

Feliz Como Lázaro (2018) é o primeiro filme de uma sessão dupla dedicada à cineasta italiana. Segue-se, às 22h, A Quimera (2023), sobre um arqueólogo inglês (Josh O’Connor) que se deixa envolver num esquema de pilhagem de túmulos etruscos enquanto anseia por voltar aos braços da mulher que nunca deixou de amar.

Um Sonho Possível

Cinemundo, 22h30

Michael (Quinton Aaron) é um adolescente traumatizado e abandonado à sua sorte. Tem três capacidades que o tornam muito especial: uma invulgar resiliência, uma aptidão inata para o desporto e um instinto de protecção particularmente apurado. Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock, no papel que lhe valeu o Óscar de melhor actriz principal) é uma mulher decidida, autoritária e de coração enorme. Quando a força do acaso junta os seus caminhos, ela decide acolhê-lo na sua família – um gesto de generosidade que será o grande momento de viragem nas vidas de ambos.

Realizado por John Lee Hancock, Um Sonho Possível é um filme sobre o jogador Michael Oher, que se tornou uma estrela do futebol americano, baseado na biografia escrita por Michael Lewis.

O Nosso Tempo

RTP2, 22h56

Esther e Juan são proprietários de uma herdade situada no interior do México, onde se dedicam à criação de touros de lide. Enquanto ela faz a gestão do local, ele, poeta de renome, cria e selecciona os animais. Apesar da relação aberta que o casal mantém por comum acordo, o seu casamento é ameaçado quando Esther se apaixona por Phil, um treinador de cavalos norte-americano recém-chegado à propriedade. Uma história dramática com assinatura de Carlos Reygadas, que também ocupa o papel de protagonista, ao lado da mulher, Natalia López, e de Phil Burgers.

SÉRIE

Severance

Apple TV+, streaming

Começa a segunda temporada da distopia psicológica criada por Dan Erickson, realizada na sua maior parte por Ben Stiller e interpretada por Adam Scott, Zack Cherry, Britt Lower, John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette e outros. Muito mais do que uma série de escritório, ensaia um mundo em que a separação entre a vida pessoal e o trabalho é levada ao extremo através de um corte físico, no cérebro, que impede que se misturem as memórias e identidades dos funcionários dentro e fora da empresa.

DOCUMENTÁRIOS

Mantas: Criaturas de Outro Planeta

Odisseia, 16h

Em estreia, mais um documentário integrado no especial Inteligência Animal, desta vez a mergulhar com o realizador e biólogo marinho Rick Rosenthal no mundo das majestosas e curiosas mantas, à descoberta destes animais que apesar de serem peixes, “exibem um comportamento mais próximo do dos grandes mamíferos marinhos”, adianta a sinopse.

Os Roshan

Netflix, streaming

“Uma celebração do poder dos sonhos, da força da família e da magia do cinema”. Não é menos que isto que a Netflix propõe na docussérie que retrata os Roshan, uma família icónica de Bollywood.

COMÉDIA

Roy Wood Jr: Lonely Flowers

Disney+, streaming

Roy Wood Jr., comediante que se formou em jornalismo e seguiu para correspondente do The Daily Show, presença regular em late shows e anfitrião do Have I Got News for You americano, estreia um novo especial.

Deixa a política à porta e aplica o humor de observação às coisas do dia-a-dia que são reveladoras do momento em que nos encontramos enquanto espécie, cada vez mais ligados tecnologicamente mas mais isolados afectivamente. Fala, por exemplo, de supermercados que trancam artigos, de casais tão amorosos que irritam, de empregados desagradáveis em carreiras de tiro e de telemóveis que já não queremos para receber chamadas (não podiam mandar mensagem antes?).