Reconduzidos conselhos de administração do D. Maria II e do Opart

Os conselhos de administração do Teatro Nacional D. Maria II e do Organismo de Produção Artística (Opart) foram esta quinta-feira reconduzidos pelos ministros da Cultura e das Finanças, mantendo-se assim em funções Conceição Amaral como presidente e os vogais Rui Morais e Sofia Meneses no Opart e Rui Catarino na presidência da administração do D. Maria II e a vogal Sofia Campos. O novo nome é o de Susana Ribeiro de Melo, que ocupa o cargo de vogal da administração do teatro nacional que estava vago desde 17 de Junho de 2024.

Em Dezembro passado, a ministra da Cultura tinha já avançado que estava em curso “um diálogo profícuo dos elementos em funções para ser encontrada a pessoa com o perfil em falta" para vogal do Teatro D. Maria, quando anunciou que Rui Catarino e Conceição Amaral seriam reconduzidos e que o conselho de administração do teatro nacional estava em gestão desde 1 de Janeiro de 2024 devido à falta de um vogal. A economista Sónia Teixeira saiu do cargo de vogal do D. Maria II no Verão passado para integrar o conselho de administração da Museus e Monumentos de Portugal E.P.E., a empresa pública que gere os museus nacionais e muitos dos mais importantes monumentos do país.

Agora, é substituída por Susana Ribeiro de Melo, “após pronúncia favorável da Cresap [Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública]”, lê-se na nota enviada às redacções esta quinta-feira pela tutela da Cultura. Susana Ribeiro de Melo será a vogal financeira do teatro depois de ter sido Secretária-Geral Adjunta da Presidência do Conselho de Ministros (2022) e de ter ocupado vários cargos como técnica especialista ou chefe do gabinete da Presidência do Conselho de Ministros desde 2011. É licenciada em Contabilidade e Administração Pública pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa e pós-graduada em Contabilidade, Finanças Públicas e Gestão Orçamental pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa.

Mantêm-se em funções, após a aprovação esta quinta-feira em Conselho de Ministros da proposta dos dois ministérios, Rui Catarino e Conceição Amaral, ambos reconduzidos para novo mandato de três anos. Rui Catarino está no cargo desde Julho de 2022, em substituição de Cláudia Belchior, e Conceição Amaral preside à administração do Opart desde Dezembro de 2019, quando substituiu André Caldas, e fora já reconduzida para segundo mandato (2022-2024).

O Opart é responsável pela gestão do Teatro Nacional de São Carlos, da Orquestra Sinfónica Portuguesa, da Companhia Nacional de Bailado e dos Estúdios Victor Córdon​. O São Carlos está desde Julho de 2024 sem direcção artística depois da saída de Ivan van Kalmthout após um ano no cargo, incompatibilizado com a administração do equipamento. O concurso internacional para a nova direcção artística está aberto desde 21 de Dezembro de 2024 até 10 de Março deste ano. João Paulo Santos, também director de Estudos Musicais, é o coordenador da comissão artística do único teatro nacional de ópera do país.

Os edifícios dos teatros São Carlos e D. Maria, ambos em Lisboa, estão encerrados para obras no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), estando previstas as reaberturas, respectivamente, no final do segundo semestre de 2026 e do primeiro trimestre de 2026.