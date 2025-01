Liedfest, um novo festival apostado em fazer chegar a canção erudita a novos públicos

Abre sob o signo da morte, guiado pelo romantismo de Schubert e os sons avant-garde do norte-americano George Crumb (1929-2022), e fecha com os amores e vidas no feminino, cantadas por Schumann, Poulenc e Granados, a extensa viagem do Liedfest, o novo festival dedicado à canção erudita que, entre esta quinta-feira e o dia 2 de Fevereiro vai decorrer no palco do Teatro Variedades, no Parque Mayer, em Lisboa.

