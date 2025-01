Agradecer a David Lynch por Twin Peaks, o Big Bang da televisão

“Em Twin Peaks: O Regresso, estava lá em algumas das filmagens na Sala Vermelha. Os plateaus dele são divertidos”, disse ao PÚBLICO Kristine McKenna, a biógrafa de David Lynch, que esteve em todas as rodagens do cineasta, artista plástico, músico e muitas outras coisas que morreu esta semana aos 78 anos. Só mesmo quem está do outro lado do espelho pode descrever a Sala Vermelha de Twin Peaks como divertida. Mas o medo, o sonho, o incompreensível, o intangível foram parar à televisão em 1990 e mudaram tudo. A mão, a melena e a mestria de David Lynch escreveram, e depois baralharam as letras todas, uma página central da história da televisão.

Em Twin Peaks, que chegou à RTP a 22 de Novembro de 1990, estava lá todo o Lynch. O bom, o mau e o vilão. Terror, surrealismo, o mundano da vida americana bebida com um bom café, um donut, um policial, o amor e uma fatia de tarte de cereja. Antes de Twin Peaks havia uma televisão e depois passou a existir outra, em que as possibilidades eram quase infinitas porque o cinema tinha encontrado uma morada naquela cidade do Nordeste Pacífico americano, em que havia tempo para ouvir o vento soprar nas árvores e as delongas para contemplar Audrey Horne (Sherlyn Fenn) a enrolar um pé de cereja com a língua.

David Lynch estava a meio da sua carreira cinematográfica quando se aliou a Mark Frost para fazer uma série. Já tinha provado o sabor amargo de Hollywood quando “se vendeu” para fazer Duna (1984) e a televisão era uma oportunidade de pôr num cenário uma sala com pesados reposteiros de veludo vermelho sobre um chão preto e branco aos ziguezagues. Num canal generalista, com imensos intervalos para publicidade, surgiam ícones: Laura Palmer (Sheryl Lee) e Dale Cooper (Kyle MacLachlan).

Quando em 2017 fez Twin Peaks: O Regresso com o canal premium Showtime, tinha ainda menos limites e pôde reunir MacLachlan ao seu outro amuleto cinemático – Laura Dern. Trazia-o de Duna e a ambos Veludo Azul (1986) e Coração Selvagem (1990); só lhe faltaram em Eraserhead – No Céu Tudo É Perfeito (1977) e O Homem-Elefante (1980), mas era a sua bagagem para uma estadia em Twin Peaks. Porque é uma cidade real e onírica. “Para o David, sou o Cooper. Sou o Cooper e vivo em Twin Peaks”, disse MacLachlan em 2017 ao Los Angeles Times sobre a sua personagem recorrente, o agente Dale Cooper.

Uma breve história das séries de televisão vinda dos EUA fazia-se até ali com épicos como Os Heróis de Shaolin ou Shogun, comédias como Cheers – Aquele Bar ou Os Simpsons, MacGyver a resolver problemas, ou pérolas como Quem Sai Aos Seus e Murphy Brown. Mas a profundidade artística de Twin Peaks, e ao mesmo tempo os seus ingredientes de série juvenil misturados com a novela ou o procedural policial, altamente viciantes para o palato do espectador, rasgaram o tecido de uma nova era. Uma idade de experimentalismo, de mitologias, uma maioridade conquistada à tragédia, ao luto, aos amores proibidos e ao sobrenatural.

Os sonhos de Tony Soprano, a importância de uma obra completa com canção, banda-sonora e manual de instruções ao lado para montar e remontar a estrutura narrativa complexa, são devedores do que Frost e Lynch fizeram à televisão. E fizeram-no numa cultura de massas, contra tudo e todos, a certa altura contra si mesmos por pressão da ABC para revelar “quem matou Laura Palmer”, plantando a semente da televisão moderna e fazendo um Big Bang.

Isto foi nos anos 1990, antes do cabo em Portugal e antes do streaming no mundo. Em 2017, já com todas essas peças no tabuleiro, David Lynch fez o melhor filme do ano para a revista francesa Cahiers du Cinéma. O cineasta Jim Jarmusch considerava-o o ponto alto da década no que toca ao cinema. Era uma série de televisão, um regresso de Lynch ao lugar onde sonhou, e que sonhou. O oitavo dos 18 episódios da série é um Big Bang, uma aventura alucinante de puro cinema que explora a origem do mal, os perigos com que a humanidade brinca todos os dias, e que acaba por ser uma espécie de “origin story” de Twin Peaks. É também o feito de fundir, num evento atómico, cinema e televisão, uma prova superada começada em 1990. David Lynch morreu, um pesadelo e um sonho de uma longa vida em Twin Peaks.