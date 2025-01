Há alterações climáticas nos filmes, ou vive-se num “mundo de fantasia”?

A partir do momento em que as alterações climáticas começam a ser parte indissociável do nosso quotidiano – seja pelo conhecimento que delas temos, seja por começarmos a sentir na pele os efeitos de um clima em mudança –, seria de esperar que passassem também a permear as narrativas de filmes e séries. Certo? Há um novo teste que nos ajuda a perceber se as obras de ficção reconhecem ou não a existência deste problema – e uma análise aos filmes dos últimos anos ajuda a perceber que se tem falado mais neste tema, mas que há ainda muitos que se passam num “mundo de fantasia em que as alterações climáticas não existem”, diz Matthew Schneider-Mayerson, um dos criadores deste teste chamado Climate Reality Check.

O teste é simples. Para passar, o filme (ou qualquer outra narrativa ficcional) só precisa de ter nota positiva nestes dois critérios:

1) as alterações climáticas existem;

Foto Matthew Schneider-Mayerson é um dos criadores do projecto Climate Reality Check, que pretende avaliar a representação das alterações climáticas em obras de ficção. A ferramenta pode ser usada tanto por criadores como pelo público Ashley L. Conti/DR

e 2) uma personagem tem noção de que as alterações climáticas existem.

Não tem de ser algo literal ou demasiado óbvio. Podemos ver apenas no ecrã graffiti sobre alterações climáticas ou uma personagem a ler uma notícia sobre uma onda de calor sem precedentes, por exemplo, ou sobre qualquer outra faceta do aquecimento global.

Os dois critérios são abrangentes, até porque o objectivo dos seus criadores era que fosse "minimalista e fácil de utilizar", conta ao PÚBLICO por videochamada Matthew Schneider-Mayerson, que também é professor de Inglês e de Estudos Ambientais na Universidade de Rice, nos Estados Unidos. O objectivo é que qualquer pessoa sentada num sofá ou num cinema consiga aplicá-la de imediato aos filmes que esteja a ver. E sem grandes complicações: "Não queremos que seja um teste que diga às pessoas exactamente que tipo de histórias devem contar", diz-nos o professor norte-americano.

E é por isso que há filmes que passam o teste cuja narrativa não se foca sequer na crise climática, como Barbie ou Missão Impossível: Ajuste de Contas.

Em Barbie, uma das personagens fala sobre o consumismo galopante que está a matar o planeta; em Missão Impossível, fala-se numa futura guerra em que se lutará por água potável e ar respirável.

“A realidade é que há muitas pessoas que simplesmente não vão ver um filme centrado no clima.” Nem é esse o propósito deste teste. O filme Triângulo da Tristeza é um dos exemplos preferidos do professor norte-americano, porque tem duas “menções muito rápidas, inteligentes e criativas, que mostram que os filmes não têm de se centrar nas alterações climáticas para as incorporar de forma criativa e potencialmente eficaz”.

E, no reverso da medalha, há outros casos de filmes que poderiam facilmente traçar uma ligação entre tempestades e eventos extremos e alterações climáticas, mas não o fazem.

Há muitas provas de que as narrativas que consumimos têm um efeito muito grande na forma como pensamos, agimos e sentimos em relação às alterações climáticas Matthew Schneider-Mayerson

Além disso, Schneider-Mayerson acredita que os filmes sobre clima (ou que o integrem) não têm de ser apocalípticos: “Há uma incrível variedade de histórias sobre o clima que podem ser contadas”.

O teste foi lançado em 2024 pelo investigador, juntamente com o grupo de consultoria sem fins lucrativos Good Energy e por um laboratório do Colby College, nos EUA. O grupo Good Energy estava a preparar um manual sobre como escrever guiões e narrativas na era das alterações climáticas – mas, para as recomendações não ficarem “esquecidas” naquele documento inerte, Matthew sugeriu “torná-lo uma coisa própria para ter a atenção que merece”.

O teste não se cinge a filmes e séries, também pode ser aplicado à literatura, ao teatro, aos videojogos… Mas há regras para manter a coerência dos critérios: os filmes de fantasia ou cuja trama se passa antes de 2006 ou depois de 2100, assim como as narrativas que não decorram na Terra, ficam de fora do teste.

Rumo ao clímax do clima

Um dos filmes sobre alterações climáticas com mais sucesso nos últimos anos foi Não Olhem para Cima (Don’t Look Up, 2021), uma sátira sobre a forma como a sociedade e os políticos escolhem ignorar os avisos e as inevitáveis consequências de um desastre iminente – no filme, um meteorito serve de alegoria para a forma como lidamos com as alterações climáticas.

O investigador Matthew Schneider-Mayerson considera que tem havido “excelentes exemplos de histórias sobre o ambiente”, como nesse filme, mas o problema é outro. “Por muito importantes que sejam estes exemplos anómalos, estamos sobrecarregados com a quantidade de histórias que consumimos que ignoram por inteiro as alterações climáticas”, refere. E o que é que isso significa? Que estas histórias acontecem “naquilo que é agora, basicamente, um mundo de fantasia em que as alterações climáticas não existem”.

De meados de 2010 para cá, o professor universitário tem notado um “aumento significativo” tanto no número de filmes que reconhecem as alterações climáticas como no número de filmes “que demonstram os impactos climáticos, como tempestades severas, secas e ondas de calor”. Ainda é pouco, mas acredita que é “um bom sinal do que está para vir”.

A equipa que desenvolveu o teste fez uma análise aos 250 filmes mais populares entre 2013 e 2022 (excluindo os filmes de época ou que se passam noutros mundos) e chegou à conclusão que só 9,6% dos filmes cumpriam os dois critérios. E também mostrou que há cada vez mais inclusões da crise climática: nesta amostra, os filmes posteriores a 2018 com referências ao clima eram o dobro dos filmes anteriores a 2017.

A análise que têm feito também mostrou que, por norma, estas personagens cientes das alterações climáticas são homens brancos de meia-idade, quando “a realidade é que as pessoas que parecem estar mais bem informadas e mais preocupadas com o ambiente tendem a ser o oposto”, indica Matthew Schneider-Mayerson.

No ano passado, o grupo fez também uma análise aos filmes nomeados para os Óscares – só três dos filmes passaram no teste. Mas, este ano, não repetirão a análise: “Os Óscares não são uma amostra representativa”, justifica o co-criador, até porque muitos dos filmes nomeados acabam por se passar no passado ou noutra época. Agora, o investigador e um grupo de estudantes estão a fazer este teste a 475 contos publicados na revista The New Yorker.

Agora, quando Matthew vê um filme, já lhe é estranho não estar atento a esta faceta ambiental e climática. Mas isso não o impede de aproveitar o filme pelo seu valor intrínseco: o teste “não nos impede de ver por prazer ou pelo seu valor estético, mas penso que pode acrescentar uma camada à forma como vemos e desfrutamos de qualquer tipo de media”.

O Climate Reality Check é uma adaptação do teste de Bechdel-Wallace (criado pela cartoonista Alison Bechdel), que serve para avaliar a representatividade de mulheres em obras de ficção.

Nesse teste, uma narrativa tem nota positiva se tiver uma cena em que pelo menos duas mulheres conversam entre si sobre algo que não envolva um homem. Pode parecer simples, mas só cerca de metade dos filmes mais populares das últimas décadas têm nota positiva.

E essa é uma das metas dos criadores do Climate Reality Check: até 2027, querem que 50% dos filmes elegíveis passem o teste: ou seja, que as alterações climáticas não sejam ignoradas e passem a fazer parte da história, mesmo que numa breve menção.

Se existirem mais referências nos filmes, “maior é a probabilidade de as audiências entenderem o tema como sendo de alta prioridade e que requer atenção e acção”, lê-se num relatório sobre o projecto.

Matthew Schneider-Mayerson concorda: “Há muitas provas de que as narrativas que consumimos têm um efeito muito grande na forma como pensamos, agimos e sentimos em relação às alterações climáticas.”