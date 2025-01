Expo 2025: Portugal leva a Osaca o seu caminho de descoberta dos oceanos

Imaginar a sociedade do futuro é a proposta da Exposição Mundial. Na visão portuguesa, isso significa conjugá-lo com os oceanos.

Desenhar as sociedades do futuro é o mote da Exposição Mundial de 2025 em Osaca, no Japão, e o oceano é o tema que Portugal escolheu para a sua participação, com a expectativa de atingir pelo menos 1,4 milhões de visitantes no pavilhão português, entre 13 de Abril e 13 de Outubro.

A expectativa foi apresentada pela comissária de Portugal na Expo 2025, Joana Gomes Cardoso, na apresentação da participação portuguesa, feita nesta quinta-feira, no Oceanário de Lisboa. O investimento da operação, que inclui o pavilhão desenhado pelo arquitecto japonês Kengo Kuma, que se espera que esteja terminado no final de Março, é no valor de “21 milhões de euros”, acrescentou, citada pela Lusa. A 5 de Maio será o dia de Portugal na Expo Osaca.

“É um regresso ao Japão, 500 anos depois do primeiro contacto. A realidade histórica da chegada [dos portugueses ao Japão], no século XVI, é mais conhecida, mas queremos mostrar o que é o presente e o que são os caminhos do futuro para Portugal”, explicou ao PÚBLICO Tiago Pitta e Cunha, presidente executivo da Fundação Oceano Azul, um dos parceiros do pavilhão português em Osaca.

Os 161 países que participam na exposição de Osaca, na ilha artificial de Yumeshima, foram convidados a reflectir sobre a forma de conceber as sociedades do futuro, promovendo os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), de acordo com a estratégia japonesa Sociedade 5.0. A proposta portuguesa foi aprofundar o ODS 14 (conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos), conjugando com o ODS 7 (garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas), lê-se no dossier de imprensa.

Recordar 98

É um regresso aos oceanos, que foram o tema da Expo 98? Sim, mas num momento diferente de há três décadas. “Em 1998, os oceanos estavam completamente fora da agenda política internacional e, nesse aspecto, Portugal foi bastante pioneiro, teve muita visão e coragem. Agora o mundo está muito mais desperto para os temas do oceano e, principalmente, para a sustentabilidade. Portanto, a recepção daquilo que é uma marca portuguesa é muito maior, ganha magnitude”, explicou Pitta e Cunha.

O facto de se tratar de uma Expo no Japão oferece oportunidades específicas para Portugal, salientou. “O Japão é uma grande potência marítima, por boas e más razões”, disse Pitta e Cunha. “As más têm a ver com a resistência em acabar com a caça à baleia”, recordou.

É muito importante levarmos ao Japão a investigação científica na área dos oceanos que é desenvolvida em Portugal, e a visão política da natureza e da economia como uma realidade indivisível e integrada Tiago Pitta e Cunha

“As boas são o facto de ter uma investigação científica de ponta. É muito importante conseguirmos levar lá a investigação científica na área dos oceanos que é desenvolvida em Portugal, e a visão política da natureza e da economia como uma realidade que tem de ser indivisível e integrada uma na outra”, frisou o presidente executivo da Fundação Oceano Azul.

As três últimas exposições mundiais em que Portugal esteve presente foram Saragoça em 2008, Xangai em 2010 e Dubai em 2021.

Além de várias iniciativas culturais, com espectáculos e exposições – dedicadas à arquitectura portuguesa, por exemplo a Siza Vieira –, o programa do pavilhão de Portugal, cuja arquitectura evoca água a cair, apresentará vários projectos de economia azul, de startups de biotecnologia marinha, e também as iniciativas recentes de criação de áreas marinhas protegidas, como a dos Açores. “É a décima maior área marinha protegida do mundo”, destacou Pitta e Cunha.