Mais de mil médicos já assinaram carta que questiona “conflito de interesses” de dirigentes da Ordem dos Médicos

São já cerca de 1030 os médicos subscritores da carta aberta, lançada em Novembro, em que se questiona “a existência de conflitos de interesse em vários dirigentes" da Ordem dos Médicos (OM), nomeadamente do presidente da secção regional do Norte, que foi o coordenador do plano de emergência e transformação da saúde e que fazia também parte da comissão criada pelo Governo para acompanhar a implementação do mesmo. Eurico Castro Alves pediu à OM, em Dezembro, para sair dessa comissão.

