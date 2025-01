Fraude com subsídios: Joaquim Morão e outros autarcas do PS começam a ser julgados

O julgamento de cinco autarcas e ex-autarcas socialistas e de duas associações por eles criadas e dirigidas, acusados pelo Ministério Público (MP) de fraude na obtenção de subsídio, punível com penas de prisão que podem ir até oito anos, iniciou-se esta quarta-feira em Castelo Branco. No banco dos réus, perante um tribunal colectivo, sentaram-se Joaquim Morão, antigo presidente das câmaras de Idanha-a-Nova e Castelo Branco, membro do secretariado da União das Misericórdias Portuguesas e frequentemente apontado como autarca modelo do PS, bem como Luís Pereira, presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão, Arnaldo Brás e João Carvalhinho, ex-vereadores da Câmara de Castelo Branco.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt