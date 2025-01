Diário de Pilar na Amazônia recorre à mitologia para alertar sobre o meio ambiente

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Uma aventura pela Amazônia, guiada por uma rede mágica e cheia de mensagens ambientais, chega ao Teatro Independente de Oeiras. A peça Diário de Pilar na Amazônia estreia em 18 de janeiro e ficará em cartaz até 23 de fevereiro, aos sábados e domingos, sempre às 15h30. Com um elenco misto de atores brasileiros e portugueses, o espetáculo promete encantar crianças e adultos com uma narrativa rica em mitologia e cultura brasileira.

A trama acompanha Pilar, Breno e o gato Samba em sua luta para proteger a floresta amazônica de um grupo de madeireiros predadores, juntos com Maiara, que conhece na floresta. A viagem, repleta de encontros com personagens míticos como Iara e Curupira, é um convite ao público para refletir sobre a importância da preservação ambiental. Com cenários vibrantes inspirados nas ilustrações originais dos livros de Flávia Lins e Silva, a peça é uma experiência visual e emocional para todas as idades.

Miriam Freeland, uma das protagonistas e produtora da montagem, conta que a peça surgiu do desejo de levar a magia dos livros para além das páginas. “Queria que aquela menina do livro ganhasse a cena, em respeito à obra. Foi uma batalha trazer isso ao teatro, mas valeu cada esforço”, revela. O espetáculo traz uma abordagem cuidadosa para cativar tanto crianças quanto adultos, explorando temas universais de proteção ambiental e conexão com a natureza.

União de culturas

A encenação no Teatro Independente de Oeiras também destaca a colaboração entre culturas. Personagens icônicos da mitologia brasileira são interpretados por atores portugueses, trazendo fusão de sotaques e sensibilidades ao palco. “Essa mistura é importante para mostrar que estamos aqui para trocar, aprender e criar juntos”, comenta Roberto Bomtempo, ator e parceiro de produção de Miriam.

Miriam e Roberto se mudaram para Lisboa em 2020, durante a pandemia, com os filhos Maria e Miguel. A mudança foi uma escolha planejada, mas cheia de desafios inesperados devido ao confinamento global. “Viemos como estudantes, mas, rapidamente, começamos a trabalhar em projetos teatrais. Foi um período de adaptação, mas conseguimos construir uma nova rotina”, relata Miriam.

O Teatro Independente de Oeiras tornou-se um espaço crucial para a companhia brasileira Movimento Carioca, fundada por Miriam e Roberto. A parceria com o teatro permitiu temporadas mais longas e uma conexão mais profunda com o público local. “O Carlos do Almeida Ribeiro, diretor do teatro, nos acolheu de forma generosa, criando um ambiente onde nos sentimos em casa, tanto pessoal quanto artisticamente”, elogia Roberto.

Apesar do foco em Oeiras, Miriam e Roberto esperam levar Diário de Pilar na Amazônia para outras cidades em Portugal. “É uma peça que exige infraestrutura, mas estamos determinados a circular mais amplamente, compartilhando essa história com outros públicos”, afirma Miriam. No Brasil, o espetáculo já passou por temporadas de sucesso no Rio de Janeiro e São Paulo, recebendo críticas entusiasmadas.

A vida em Portugal

Além do teatro, a família encontrou em Portugal um estilo de vida mais tranquilo. Miguel, o filho mais novo, adaptou-se bem à nova rotina, dividindo-se entre escola, esportes e participação nos bastidores das produções dos pais. “Aqui, ele pode andar de bicicleta, explorar e ter uma infância mais livre, algo que no Rio era muito difícil”, reflete Roberto.

Enquanto desenvolvem novos projetos, como futuras montagens de outros livros da série Pilar, Miriam e Roberto valorizam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. “Trabalhar juntos e viver essa experiência em família tem sido enriquecedor. Portugal nos deu um ritmo diferente, que nos permite respirar e criar com mais calma”, diz Miriam.

Foto Para o casal de atores Roberto Bomtempo e Miriam Freeland, Portugal deu um ritmo diferente, que lhes permite respirar e criar com mais calma Felipe Eduardo Varela

Diário de Pilar na Amazônia é mais do que um espetáculo teatral; é um convite para conhecer a riqueza da cultura brasileira e refletir sobre o impacto das ações humanas no planeta. Combinando música, poesia e cenários deslumbrantes, a peça é uma jornada imperdível para toda a família.