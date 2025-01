Montenegro queria falar de investimento, mas oposição levou-o para a segurança

A operação policial no Martim Moniz, a contratação do secretário-geral para o Governo e a lei dos solos acabaram por ocupar o palco do debate quinzenal.

O que têm em comum o investimento económico, a segurança, a contratação do secretário-geral do Governo, a lei dos solos e os problemas do SNS? Foram todos discutidos no primeiro debate quinzenal do ano, embora o primeiro-ministro quisesse falar sobretudo do primeiro (e, por arrastamento, do segundo, mas sem dar muito nas vistas), que diz ser a aposta do Governo para 2025, e a oposição tenha posto em cima da mesa todos os outros. Acabou por ser no tema da segurança que boa parte do debate se centrou, levando Luís Montenegro a defender a operação policial de Dezembro no Martim Moniz e a procurar uma imagem de moderação por contraponto aos extremismos do Chega e da esquerda.