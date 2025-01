Frente de esquerda? BE e Livre acreditam que é possível “fazer caminho” com Alexandra Leitão

Com a excepção do PCP, os partidos à esquerda vêem condições para discutir uma coligação pré-eleitoral em Lisboa com Alexandra Leitão. Mas apontam que é preciso resolver os problemas criados pelo PS.

Com a possibilidade de a esquerda formar uma coligação pré-eleitoral em Lisboa no horizonte, o PS vai candidatar Alexandra Leitão à câmara municipal nas autárquicas deste ano. Os partidos mais pequenos não dão o desafio por ganho, apontando que tudo vai depender de conseguirem consensualizar um programa que ultrapasse os problemas criados pelo próprio PS na cidade. Mas o nome da socialista é bem recebido, com o BE e o Livre a acreditarem que é possível “fazer o caminho” de tentar encontrar uma alternativa a Carlos Moedas e ter “um diálogo muito construtivo”. Já o PCP mantém-se fora da equação.