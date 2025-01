Alexandra Leitão promete dar a Lisboa uma liderança com “visão e empenho”

A actual líder parlamentar socialista assumiu uma “enorme honra” na aceitação do convite feito por Pedro Nuno Santos para encabeçar a candidatura do PS à Câmara de Lisboa.

A candidata do PS à Câmara Municipal de Lisboa, Alexandra Leitão, prometeu esta quarta-feira "arregaçar as mangas" pela cidade para resolver os problemas das pessoas, considerando que a capital merece uma liderança com visão, empenho e determinação.

Através das redes sociais, Alexandra Leitão assumiu uma "enorme honra, orgulho e sentido de responsabilidade" na aceitação deste convite do líder socialista, Pedro Nuno Santos. "Lisboa é a minha cidade. Uma cidade vibrante, cheia de talento e potencial, que merece uma liderança com visão, empenho e determinação", afirmou.

A candidata do PS assumiu o compromisso de "arregaçar as mangas por uma Lisboa que resolve os problemas das pessoas".

Um dia após a notícia ser avançada pelo PÚBLICO, o secretário-geral do PS confirmou na noite de terça-feira o nome da actual líder da bancada parlamentar socialista como a escolha para encabeçar a candidatura do partido à Câmara Municipal de Lisboa nas autárquicas deste ano.

Na ocasião, Pedro Nuno Santos considerou que a escolha de Alexandra Leitão é um "sinal da aposta forte" que o partido está a fazer em Lisboa e que a socialista é "a pessoa certa", destacando o seu perfil de "realização e concretização".

"A escolha da Alexandra Leitão para a Câmara Municipal de Lisboa explica-se de uma forma muito simples. A capital é muito importante, Lisboa está a ser mal governada pelo PSD e pelo presidente de câmara actual, portanto o PS tinha de fazer a sua maior aposta", respondeu aos jornalistas.

De acordo com o líder do PS, a líder parlamentar socialista "é uma das figuras mais importantes" do partido, depois de si próprio e do presidente Carlos César.

"É um sinal da aposta forte que estamos a fazer em Lisboa, uma cidade onde cada vez mais é clara a incapacidade de Carlos Moedas resolver problemas como o da higiene e da segurança, o da mobilidade e do trânsito e mesmo o da habitação", defendeu.

Sobre a substituição de Alexandra Leitão como líder parlamentar do PS, Pedro Nuno Santos escusou-se a adiantar pormenores, considerando que os tempos destas decisões são do partido.

Alexandra Leitão foi eleita em Abril como líder parlamentar do PS, depois das legislativas antecipadas nas quais foi cabeça de lista pelo distrito de Santarém.

É membro do secretariado nacional do PS e foi a coordenadora do programa eleitoral do partido nas últimas legislativas. Foi ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública de 2019 a 2022 e, entre 2015 e 2019, secretária de Estado Adjunta e da Educação. Na última legislatura, enquanto deputada, foi presidente da comissão parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados.