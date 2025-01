Aguiar-Branco defende simplificação do voto dos emigrantes e pede combate à abstenção

O presidente da Assembleia da República defendeu esta quarta-feira a simplificação do voto dos emigrantes, medidas para combater a abstenção e uma reflexão sobre o sistema eleitoral, num discurso em que elogiou a Comissão Nacional de Eleições (CNE).

José Pedro Aguiar-Branco assumiu estas posições numa intervenção que proferiu na sala do Senado, no Parlamento, durante a abertura da sessão comemorativa dos 50 anos da CNE.

Após um discurso inicial proferido pelo presidente da CNE, o juiz conselheiro Santos Cabral, José Pedro Aguiar-Branco destacou o contributo da CNE ao longo de meio século para o funcionamento da democracia portuguesa, mas referiu-se também aos desafios que no futuro se colocam a esta entidade.

"Devemos continuar a perguntar à CNE e a todos os anónimos que garantem que as nossas eleições correm bem, o que podemos fazer para facilitar o seu trabalho, o que podemos fazer, enquanto país, enquanto Parlamento, para responder aos desafios democráticos de hoje. Desafios como a abstenção, que ainda é demasiado elevada", salientou.

Neste contexto, o presidente da Assembleia da República lembrou que este ano, dentro de meses, o país terá eleições autárquicas, "a grande festa da democracia e do poder local, com milhares de candidatos".

"Não podemos continuar a ter níveis de abstenção superiores a 40% nestas eleições", acentuou, antes de alertar para a necessidade de "mobilizar para as eleições autárquicas os cidadãos europeus que vivem em Portugal ―​ e que podem votar" neste acto eleitoral.

Mas o antigo ministro social-democrata deixou a seguir um segundo desafio relacionado com o voto das comunidades emigrantes. "Precisamos de encontrar um modelo mais simples e mais acessível, para aumentar a participação", afirmou. Em termos de médio prazo, o presidente da Assembleia da República apontou "o desafio da reforma do sistema eleitoral e da lei das campanhas eleitorais".

"Este não é o lugar, nem o momento, para aprofundar estes assuntos. Mas não queria deixar de os mencionar. Creio que gastamos pouco tempo a pensar em como melhorar o nosso sistema político", considerou.

CNE pede revisão da lei eleitoral

Também o presidente da CNE apelou aos deputados que reabilitem e actualizem a legislação eleitoral para fortalecer a estrutura a que preside e alertou que o actual "tempo de perplexidades" exige novos "instrumentos democráticos".

O juiz conselheiro Santos Cabral sublinhou que, embora a comissão se tenha auto-organizado com sucesso ao longo das últimas cinco décadas, o actual quadro de atribuições da CNE extravasa o diploma que lhe deu origem.

Santos Cabral explicou que este extravasamento se deve ao surgimento na ordem jurídica portuguesa de novos dados eleitorais e institutos, como a eleição para o Parlamento Europeu, para o Conselho das Comunidades Portuguesas ou os referendos nacionais e locais, que não estão previstos na legislação da CNE.

"As próprias leis eleitorais foram-se adequando às novas realidades no campo legislativo, político e social. Todavia, nenhuma destas alterações teve reflexo na própria lei da Comissão Nacional de Eleições", disse o presidente da CNE.

Santos Cabral lembrou as alterações legislativas que foram ficando pelo caminho nas diferentes legislaturas e apelou aos deputados que, "com brevidade", avancem com uma "reabilitação e actualização" de toda a legislação em matéria eleitoral, incluindo da lei que fundou a CNE.

Nesta revisão deve constar, defendeu, a "necessidade de fortalecimento institucional, a transparência e prestação de contas, a mobilização social e política" e deve ser garantido o apoio popular e institucional para a permanência e fortalecimento da CNE.

"A comissão, como guardiã do processo eleitoral, desempenha um papel fundamental na garantia de eleições livres, justas e transparentes. Qualquer debilidade na sua estrutura pode comprometer a confiança pública no próprio sistema eleitoral", disse.

No mesmo discurso, o juiz conselheiro Santos Cabral alertou para um "tempo de perplexidades", no qual as instituições da democracia representativa "não evitam as disfunções contemporâneas", como a abstenção eleitoral e a insatisfação dos eleitores.

O presidente da CNE propôs que a "elaboração da democracia" seja repensada, procurando "novas e alternativas concepções e instrumentos democráticos".

Santos Cabral sublinhou que surgem agora "novas formas de conceber a relação entre cidadãos e a política" e "novas abordagens do conceito de democracia" que convocam, acrescentou, a um compromisso entre a democracia directa e a democracia representativa.

O presidente da CNE frisou a necessidade de Portugal se adaptar a um "mundo cada vez mais tecnológico" tendo em vista uma maior e mais plural participação dos cidadãos nos processos eleitorais, bem como para a importância do país fortalecer a sua segurança cibernética.