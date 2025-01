O que disse Mark Zuckerberg sobre o caldo onde vivemos

Mark Zuckerberg anunciou há dias uma alteração significativa na política de moderação de conteúdos do Facebook, Instagram e Threads. Vale a pena ouvir, pondo de lado a propensão do zeitgeist de imediatamente diabolizar a persona, ao invés de perceber o que ali está. Desde logo porque as intervenções de Zuckerberg estão no âmago das razões da vitória de Trump. Em 2016, um mundo em choque percebeu que a classe trabalhadora branca deixara de se rever no elitismo identitário dos democratas e delirava com um produto político como Trump. Em 2025 teremos de perceber como os delírios políticos da esquerda em assuntos em que a sensatez teria sido tremendamente fácil – imigração, identidade de género, liberdade de expressão – conseguiram a proeza de eleger um condenado por agressão sexual para a presidência americana.

