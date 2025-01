Vou aprender russo

Ampliar o saber é um objectivo que qualquer um de nós, sem ostentações espúrias, deve prosseguir, o que me impele sem grande resistência a acatar o conselho do indescritível (ainda mais do que Stoltenberg?) actual secretário-geral da NATO, Mark Rutte. Por isso, e porque não me passa pela cabeça ir agora para a Nova Zelândia, anseio por começar as aulas de aprendizagem do russo, pelo menos até ao ponto de ler e compreender Dostoiévski como se fosse o Eça. Não vai ser muito fácil, atendendo à minha idade e ao que consta de que “burro velho não aprende línguas”.

Explicando o sentido da minha decisão na escolha das alternativas que Rutte, um funcionário não eleito de uma organização “atlantista”, imperativamente nos dá, contraproponho aos meus conterrâneos e aliados ocidentais que passemos a gastar mais, isso sim, em diplomacia. Que é feito dos grandes negociadores que houve no passado? Abdicaram todos em favor dos “galos” de crista erecta? O Rutte que disponha do dinheiro dele como entender, mas que não mexa no que é meu, OK?

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Influenciar no palco ou nos bastidores

Elon Musk tem-se evidenciado por uma série de intervenções e expressão políticas que não agradam a todos. Podemos concordar ou discordar, mas não é por ser a pessoa em causa em vez de um simples José Silva que terá maior ou menor direito a dizer o que pensa. Muitos políticos eleitos e com responsabilidades importantes manifestaram-se e manifestam-se com regularidade sobre outros políticos, outros países, sem serem acusados de ingerência, no sentido nocivo da palavra. Será certamente muito mais pesado alguém eleito com poder executivo dar palpites em casa alheia do que um cidadão, rico ou pobre.

A liberdade de expressar publicamente opiniões é um direito fundamental da sociedade em que vivemos. Como alguém dizia: “Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo.” Confesso que me preocupam muitíssimo mais as ingerências de bastidores. Se Musk utilizar o X para veicular prioritariamente uma certa ideologia, aí será muito grave. É isso o que deve ser escrutinado. O que é dito no palco é ouvido claramente por todos e pode ser contestado ou contra-argumentado.

Carlos J.F. Sampaio, Esposende

Unidades locais de saúde aguardam substituições

O abaixo-assinado em defesa de Rui Guimarães noticiado no artigo do PÚBLICO de anteontem expõe uma dinâmica que merece uma análise crítica. Assim que assumiu a liderança do então Centro Hospitalar Gaia/Espinho, Guimarães substituiu todos os directores de serviço por médicos da sua confiança, muitos vindos de outras instituições. Esta reestruturação, frequentemente justificada como uma estratégia de gestão, levanta questões sobre a verdadeira meritocracia na nomeação dos cargos e a independência dos profissionais escolhidos. Agora, esses mesmos médicos subscrevem um abaixo-assinado para assegurar a continuidade do líder que os colocou nas posições que ocupam, revelando um ciclo de lealdade que roça o corporativismo. Tal postura pode comprometer a credibilidade da gestão pública e suscitar dúvidas sobre se o foco está, de facto, na melhoria dos cuidados de saúde ou na preservação de interesses pessoais e redes de influência.

A defesa da estabilidade administrativa, por mais pertinente que possa parecer, deve ser avaliada com cautela. É crucial questionar até que ponto as mudanças na gestão de cargos estratégicos resultam de uma necessidade legítima de renovação ou de uma tentativa de perpetuar um círculo fechado de poder. Num momento em que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta desafios críticos, a transparência e o primado do interesse público devem prevalecer sobre qualquer lógica de “amor com amor se paga”.

Miguel Guerra, Vila Nova de Gaia

Urbanizar solos — quem ganha?

Um dos aspectos mais controversos da nova lei aprovada pelo Governo é o facto de os preços das novas habitações nos solos rústicos urbanizáveis poderem atingir 125% a 225% da mediana dos valores de mercado nessa zona. Isto significa que, numa zona em que o valor mediano seja 100 mil euros, as casas podem ser vendidas por valores que poderão atingir entre 125 e 225 mil euros.

Adeus às casas que supostamente iriam para os jovens em início de vida adulta e outros menos afortunados economicamente... Repare-se: é a mesma filosofia do IRS Jovem que permite a alguns jovens futebolistas profissionais pouparem 15 mil euros por ano em IRS, enquanto os jovens de profissões com remuneração média irão poupar umas dezenas de euros anualmente, quando muito. O país precisa de medidas fundamentais que não se devem reger por mecanismos mercantilistas e propaganda de feira.

Luís Taylor, Porto