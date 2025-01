Abraçar o hwyl, mergulhar nas tascas

Como relaxar

Este é um bom ano para abraçar o hwyl. O mote vem do País de Gales, no Reino Unido, que convida a mergulhar na alegria do momento e a desfrutar do que o presente nos dá. É um bom treino de bem-estar.

Umas visitas ao The Wine Hotel da Quinta do Paral na Vidigueira, ao Locke Santa Joana em Lisboa – distinguido com o prémio de design da Wallpaper – e ao spa do Palácio Estoril Hotel, ou mesmo uma boa noite de sono também podem fazer maravilhas.

Por onde andar

Foi você que pediu um Liedfest? Porque "a vida é feita de canções", aí está um festival da canção erudita pronto a estrear em Lisboa e apostado em levar a riqueza deste formato a todos os públicos. É uma das propostas nos Palcos da semana.

No mapa estão também os bonecos de Rita Caldo na exposição Assim no Céu como na Terra, um Universo Submerso à medida da família e o que vem na cesta do primeiro trimestre de Braga 2025, Capital Portuguesa da Cultura.

Galgando o território nacional, vamos até Essaouira, essa "pérola do Atlântico".

O que comer

O universo das tascas tradicionais está a ser repensado pelas novas gerações de cozinheiros e restauradores. Catarina Moura andou por Lisboa e Almada a atestar os novos ares destes espaços que temperam a portugalidade com inovação.

À mão de semear temos ainda o BomBom das Amoreiras, que tem uma chef que não gosta de doces, mas é "exigente" a criá-los, e uma receita do Bolo de Tacho de Monchique, que já está no forno para se tornar património de Portugal.

E porque de pequenino se torce o pepino, vale a pena espreitar a peça e o podcast que Joana Barrios criou com base na Roda dos Alimentos para desconstruir o discurso sobre a alimentação.

O que beber

Um cocktail com batata frita e sundae de baunilha? Se esta fórmula lhe aguça o apetite, saiba que pode pedi-la no Croqui de Lisboa, um bar que é uma espécie de laboratório onde a regra é ser "fun e descomplicado".

José Augusto Moreira dá notas ao Kompassus Extreme Rosé Brut Nature 2013, um "espumante bairradino de grande classe".

O que ver

Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles onde brilha Fernanda Torres, que com este papel arrecadou um Globo de Ouro, e Maria, assinado por Pablo Larraín e centrado em Maria Callas, são duas das estreias a conferir no cinema.

No pequeno ecrã, seguimos a história controversa de Jerry Springer e tudo o que o novo streaming gratuito AMC Selekt tem para nos dar.

O que ler

O Melhor Duplo, de Paulo Bugalho, estabelece a relação entre o território dos sonhos, a literatura e a humanidade. Despedidas Impossíveis, da Nobel da Literatura Han Kang, "é mais uma escrita sobre o trauma". Desertar, de Mathias Enard, persegue os rastos da guerra e as feridas por ela deixadas, mas também fala sobre utopias e suas decepções. Estas são algumas das novidades nas bancas.

Para os mais novos fica um livro que explora o conceito de casa, para ler e ver (também) com os dedos.

Relaxe também por aqui