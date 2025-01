Um músico é um trabalhador melhor?

Caro leitor,

Foi com esta pergunta como ponto de partida que dei por mim embrenhada na leitura deste artigo do The Conversation, site de divulgação cientifica em que são os próprios investigadores que simplificam o conhecimento que produzem a pensar nos leitores leigos.

A resposta é peremptória: sim. Saber tocar um instrumento musical faz melhores trabalhadores – e a formação musical é algo que deve ser valorizado pelos empregadores, de acordo com a professora Diana Tolmie, que dá aulas na Griffith University, na Austrália, e que assina o artigo.

Não é incomum que músicos tenham de se desdobrar em mais do que um ofício para manterem as contas em ordem – e não é preciso ir à Austrália para encontrá-los, em Portugal temos vários exemplos. Com base em entrevistas feitas a músicos com duas ocupações, a académica conseguiu concluir que têm um conjunto de características que fazem com que que sejam trabalhadores excepcionais – e esta percepção é corroborada pelos colegas de trabalho, que salientaram coisas como "um modo de pensar fora da caixa" ou o reforço da "energia positiva" dentro das equipas.

São características como "profissionalismo", "autonomia", "atenção ao detalhe", "comunicação", "resiliência", "flexibilidade", "colaboração" e "criatividade". Estas são apenas algumas da lista de competências que se transferem da música para o mundo de trabalho, de acordo com esta investigação.

"Os inquiridos atribuíram o desenvolvimento destas características à atenção, disciplina e concentração necessárias para aprender música, bem como à motivação intrínseca necessária para praticar e aperfeiçoar um instrumento durante um longo período de tempo", justifica a autora.

Sabem trabalhar sob pressão, adaptam-se com facilidade e sabem escutar e gerir conversas difíceis. Além disso, estão mais do que habituados a trabalhar em equipa, ou, como disse um dos entrevistados, a fazer parte de "algo maior do que eles mesmos".

Mas serão os únicos?

Ao ler este texto dei por mim a pensar nas minhas próprias experiências e nas dos colegas que fui encontrando nos sítios por onde passei – apenas uma minoria tinha uma veia musical ou artística, mas muitos deles tinham experiência com desporto, escutismo, teatro e outro tipo de actividades. Por causa delas (e não só), muitos eles tinham as características descritas acima: profissionalismo, autonomia, atenção ao detalhe, resiliência.

Para Sandra Costa, professora e investigadora na na área dos recursos humanos, psicologia organizacional e comportamento no Iscte-IUL (e que antes trabalhou na área de recrutamento em TI), a conclusão parece clara: "Não é só com músicos, podemos falar também de pessoas que, por exemplo, fazem teatro ou algum tipo de expressão dramática."

E porquê? "Mostram criatividade e capacidade de concentração. A música mostra ainda um tipo de pensamento abstracto que pode não ser muito comum em pessoas que não têm esta aptidão, este talento", esclarece ainda. "Alguém com um curso de gestão que também faz teatro ou tem alguma ligação ao mundo da música… Diz muito sobre a forma como a pessoa se expressa, como comunica e até alguns aspectos de liderança", exemplifica.

Se praticou um desporto ao nível de competição "já indica que tem muita disciplina, capacidade de trabalho sob pressão e se for um desporto de equipa mostra trabalho de equipa".

Mas porquê este leque de actividades? Normalmente "mostram que a pessoa se colocou à disposição de aprender outras coisas" – com tudo o que isso acarreta. Tentar e falhar. Aprender pelo erro. E terminar sabendo que se conseguiu – com a confiança de que se, se foi capaz disto, é capaz de muitas outras coisas mais.

"A mensagem que tento passar é que, por muito que a educação musical não seja valorizada, as pessoas, os trabalhadores, crescem muito nessas actividades. Isso é menos palpável. Se calhar há empresas que desvalorizam, mas na minha opinião é um erro."

Ok, são importantes. Mas devem estar no CV? A resposta varia, porque depende da vaga. "Se a questão da disciplina, criatividade, capacidade de concentração, pensamento abstracto ou resolução de problemas são competências core no anúncio, a competência artística, musical ou desportiva é um extra que dá força à competência técnica e acho que o candidato deve fazer um esforço para que isso venha logo no primeiro momento."

Com a ascensão da Inteligência Artificial, que chega a cada vez mais trabalhos, também é importante que candidatos e trabalhadores se preparem para serem insubstituíveis – ou tão insubstituível quanto um trabalhador pode ser. E essas características – como criatividade, comunicação, trabalho de equipa, multitasking – vão ser cada vez mais importantes.

