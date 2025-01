Reconstrução de Gaza vai demorar muitos anos e custar milhares de milhões de dólares

Serão necessários milhares de milhões de dólares para reconstruir a Faixa de Gaza após a guerra entre Israel e o Hamas, de acordo com as avaliações das Nações Unidas. Eis o balanço da destruição em Gaza, na sequência do conflito desencadeado pelo ataque de 7 de Outubro de 2023 contra Israel pelo Hamas, que na altura governava o enclave palestiniano.

Qual o número de vítimas do conflito?

O ataque do Hamas a Israel de 7 de Outubro de 2023 matou 1200 pessoas, de acordo com os registos israelitas. A retaliação de Israel matou mais de 46 mil pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.

Quanto tempo será necessário para remover os escombros?

As Nações Unidas advertiram em Outubro que a remoção de 42 milhões de toneladas de escombros deixados na sequência dos bombardeamentos israelitas poderia levar anos e custar 1,2 mil milhões de dólares. Uma estimativa da ONU de Abril de 2024 sugeria que seriam necessários 14 anos para limpar os escombros.

Acredita-se que os escombros estejam contaminados com amianto, sabendo-se que alguns campos de refugiados atingidos durante a guerra foram construídos com este material. É provável que os escombros contenham também restos humanos. O Ministério da Saúde palestiniano estimou, em Maio, que pelo menos 10 mil corpos estavam desaparecidos sob os escombros.

Quantos edifícios foram destruídos?

A reconstrução das casas destruídas de Gaza demorará pelo menos até 2040, mas poderá prolongar-se por muitas décadas, de acordo com um relatório da ONU publicado no ano passado.

Dois terços das estruturas existentes em Gaza antes da guerra - mais de 170 mil edifícios - foram danificados ou arrasados, de acordo com dados de satélite da ONU (UNOSAT) de Dezembro. Isto corresponde a cerca de 69% do total das estruturas da Faixa de Gaza.

No total, são 245.123 unidades habitacionais, de acordo com uma estimativa da UNOSAT. Atualmente, mais de 1,8 milhões de pessoas necessitam de abrigo de emergência em Gaza, segundo o gabinete humanitário da ONU.

Que danos sofreram as infra-estruturas de Gaza?

Os danos estimados às infra-estruturas da Faixa de Gaza totalizavam 18,5 mil milhões de dólares no final de Janeiro de 2024, afectando edifícios residenciais, comércio, indústria e serviços essenciais como educação, saúde e energia, de acordo com um relatório da ONU-Banco Mundial.

Uma actualização feita pelo gabinete humanitário da ONU este mês mostrou que menos de um quarto do abastecimento de água de antes da guerra estava disponível, enquanto pelo menos 68% da rede rodoviária foi danificada.

Como é que Gaza se vai alimentar?

Mais de metade das terras agrícolas de Gaza, cruciais para alimentar a população faminta do território devastado pela guerra, ficou degradada pelo conflito, segundo imagens de satélite analisadas pelas Nações Unidas.

Os dados revelam um aumento da destruição de pomares e culturas de legumes no enclave palestiniano, onde a fome é generalizada após 15 meses de bombardeamentos israelitas.

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura afirmou no ano passado que 15 mil bovinos, ou seja, mais de 95% do total, foram abatidos ou morreram desde o início do conflito e quase metade das ovelhas.

E as escolas, universidades e edifícios religiosos?

Os dados palestinianos mostram que o conflito levou à destruição de mais de 200 instalações governamentais, 136 escolas e universidades, 823 mesquitas e três igrejas. Muitos hospitais foram danificados durante o conflito, com apenas 17 das 36 unidades parcialmente funcionais em Janeiro, segundo o relatório do gabinete humanitário da ONU.

O Crisis Evidence Lab da Amnistia Internacional sublinhou a extensão da destruição ao longo da fronteira oriental de Gaza. Em Maio de 2024, mais de 90% dos edifícios nesta área, incluindo mais de 3500 estruturas, estavam destruídos ou gravemente danificados.