Ucrânia em alerta máximo face a perigo de ataque de mísseis russos

As autoridades ucranianas declararam esta quarta-feira alerta aéreo em todo o país face ao perigo de um ataque de mísseis russos, informaram media locais que citam fontes das forças armadas do país. O alerta é declarado um dia depois de a Ucrânia ter lançado um ataque contra infra-estruturas militares em território russo, que Kiev considerou a maior ofensiva desde o início da guerra.

O ataque teve como alvo a República do Tartaristão e a região de Saratov, no Volga, bem como a região fronteiriça de Bryansk e ainda Tula, perto de Moscovo. "As forças de defesa ucranianas realizaram os ataques mais massivos contra alvos militares a uma distância de 200 a 1100 quilómetros no interior da Rússia", indicou o Estado-Maior Ucraniano.

Os ataques atingiram com sucesso um depósito de petróleo em Engels, que já tinha sido alvejado a 8 de Janeiro, provocando na altura um incêndio de cinco dias, que causou a morte de dois bombeiros russos.

Noutro alvo, as forças ucranianas reclamaram ter visado a fábrica química de Seltso, na região de Bryansk, que, segundo Kiev, produz componentes para artilharia, lançadores múltiplos de rockets, aviação e mísseis. A mesma fonte apontou também ataques a uma fábrica de produtos químicos na região de Tula, a um depósito de munições num aeródromo em Engels, em Saratov, e a uma refinaria de petróleo na mesma região.

O Ministério da Defesa russo afirmou que o ataque ucraniano foi realizado com recurso a seis mísseis norte-americanos ATACMS e seis mísseis britânicos Storm Shadow, acrescentando que todos os projécteis foram abatidos sem causar vítimas.

As forças ucranianas intensificaram os ataques aéreos contra depósitos de combustível, refinarias e instalações militares na Rússia nos últimos meses para dificultar a logística das forças russas que combatem no seu território.

Moscovo prometeu responder sistematicamente a qualquer ataque de mísseis ocidentais no seu território e ameaçou atingir o centro de Kiev ou utilizar o seu novo míssil hipersónico experimental Oreshnik.

Kiev e Moscovo intensificaram os ataques nos últimos meses e querem reforçar as suas posições antes de o republicano Donald Trump regressar à Casa Branca, na próxima segunda-feira, tendo o Presidente-eleito dos Estados Unidos indicado que quer trabalhar para parar a guerra assim que tomar posse.