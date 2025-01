Pete Hegseth, escolha controversa de Trump para a Defesa, colhe apoio republicano no Senado

Alegações de assédio sexual e de alcoolismo dominaram audição do ex-apresentador da Fox News no Senado, mas não evitaram um cerrar de fileiras dos republicanos em torno do nomeado para o Pentágono.

Pete Hegseth, um dos mais controversos e frágeis nomes indicados pelo Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para a próxima Administração norte-americana, saiu esta terça-feira do Senado sem evitar o escrutínio dos democratas sobre suspeitas de abuso sexual e alcoolismo, bem como sobre a sua oposição recente à participação das mulheres em missões de combate. Mas também saiu com um razoável grau de certeza que colherá o apoio dos membros republicanos do comité da Defesa, abrindo caminho para a sua confirmação numa votação final no Senado.