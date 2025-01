A herança de Joe Biden e o cessar-fogo em Gaza. Será desta?

O mandato de Joe Biden ficou marcado pela recuperação económica após a crise causada pela pandemia, cuja campanha de vacinação acelerou, e por ter restabelecido a posição dos Estados Unidos como um aliado confiável na cena internacional, na sequência das tensões criadas pela anterior presidência de Donald Trump.

Biden prestou um apoio incondicional à Ucrânia, depois de esta ter sido invadida pela Rússia, liderando a assistência militar e financeira que permitiu a Kiev resistir às veleidades de Vladimir Putin, e fez o mesmo com Israel, ignorando o genocídio em Gaza, como clamam organizações não-governamentais.

A poucos dias de deixar a Casa Branca, Joe Biden tenta tudo por tudo para obter um cessar-fogo em Gaza, que seria a melhor forma de se despedir de Washington. O Hamas terá aceitado, ontem, um esboço do acordo.

“A América está mais forte, as nossas alianças estão mais fortes, e os nossos adversários e concorrentes estão mais fracos”, afirmou, há dias, o ainda presidente, com ouvimos no som de abertura deste episódio. Será?

Entre a caótica retirada do Afeganistão e o reforço da NATO, qual será a herança política de Joe Biden?

Joana Ricarte, professora e investigadora em relações internacionais na Universidade de Coimbra, responde a estas e a outras questões.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​ Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.