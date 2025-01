Extrema-direita alemã investigada por distribuir “bilhetes de deportação” a migrantes

A polícia alemã abriu uma investigação por "incitamento ao ódio racial" depois de o partido populista de extrema-direita AfD ter distribuído folhetos que imitam bilhetes de avião para deportação de cidadãos estrangeiros, endereçados a imigrantes em suposta situação irregular.

A campanha foi denunciada por comunidades imigrantes da cidade alemã de Karlsruhe, no estado de Baden-Württemberg, que receberam nas suas caixas de correio os "bilhetes de deportação", em que o passageiro de um voo com destino a um "país de origem seguro" é identificado como um "imigrante ilegal". Em letras mais pequenas é possível ler: "Apenas a remigração pode salvar a Alemanha."

Num comunicado divulgado esta terça-feira e citado pela imprensa alemã, a polícia criminal de Karlsruhe informou ter iniciado uma investigação "por suspeita de incitamento ao ódio racial".

Abschiebeflyer



Folgend der Link zur Erklärung des Sachverhaltes zu dem Flyer, der in Karlsruhe an alle Haushalte verteilt wird. Dort finden sie auch die Rückseite, die so einiges klarstellt, was im Umlauf ist.https://t.co/5TXgxpitQT pic.twitter.com/4qFQRYfYK1 — AfD Karlsruhe (@AfD_Karlsruhe) January 13, 2025

Ainda que não sejam identificados suspeitos, um porta-voz da polícia adiantou que a queixa apresentada às autoridades referia publicações nas redes sociais sobre a campanha de propaganda da AfD. Os próprios folhetos têm também um código QR para o site do partido, que no congresso do passado fim-de-semana continuou o seu caminho de radicalização com apelos a deportações em massa.

Segundo o deputado da Alternativa para a Alemanha (AfD) Marc Bernhard, de Karlsruhe, o partido imprimiu entre 20 mil a 30 mil folhetos para distribuição, em campanha para as eleições legislativas de Fevereiro. Contudo, insiste que a acção de propaganda se destinava à população em geral e que não foi propositadamente direccionada a imigrantes, de acordo com a emissora SWR. A investigação ao caso passará também por apurar se a campanha tinha alvos definidos.

Para quem já vivia com receio do crescimento da direita radical e extrema-direita na Alemanha, "encontrar estas cartas no correio só reforça sentimentos de insegurança e ansiedade", defendeu o autarca de Karlsruhe, Frank Mentrup, do Partido Social-Democrata (SPD), sublinhando que o medo não pode ser um instrumento de campanha.

Mas a distribuição de imitações de bilhetes só de ida a imigrantes não é uma estratégia nova na Alemanha. Também o partido neonazi NPD (agora chamado Die Heimat, "A Pátria" em português) lançou em 2013 uma campanha racista semelhante, sendo um dos seus objectivos impedir a candidatura de imigrantes ou descendentes de imigrantes ao Parlamento alemão. Marc Bernhard também rejeita a comparação, alegando que o partido "desconhecia totalmente" a acção do NPD.

Ambos têm clara influência do regime nazi de Adolf Hitler, durante o qual foram distribuídas imitações de bilhetes de avião gratuitos e só de ida para Jerusalém, num apelo à fuga dos judeus da Alemanha.